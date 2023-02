Dynamo-Noten gegen Elversberg: Viel Licht, aber auch einige Schatten

Elversberg - Besser sollen Dynamo Dresdens Spieler laut Coach Markus Anfang in der Rückrunde werden. Schaut man gegen die SV Elversberg auf das reine Ergebnis, dann trifft das zumindest im Vergleich zur Niederlage im Hinspiel zu. Das 1:1 beim starken Tabellenführer zeigt auch: Viele Kicker blühen in der Rückrunde regelrecht auf. Trotzdem fiel der ein oder andere aber auch ab, wie die TAG24-Noten zeigen.

Stefan Drljaca präsentierte sich gegen seinen Ex-Verein tadellos. © Dennis Hetzschold

Stefan Drljaca: Den Elfmeter zum 1:1 hätte er auch fast noch gehalten, doch er spekulierte auf einen platzierten Schuss ins Eck - schade. Rettete aber vorher schon zweimal gut. Note: 2

Kyrylo Melichenko: Gewann richtig viele Zweikämpfe und hatte seine Seite lange gut im Griff. War vielleicht sein bestes Spiel gegen einen richtig starken Gegner. Note: 2

Jakob Lewald: Hatte wohl nicht in seinen 24. Geburtstag reingefeiert, denn er war hellwach. Machte ein solides Spiel, nur die Gelbe Karte (90.) war nicht ganz so klug. Note: 3

Tim Knipping: Konzentrierte sich auf das Wesentliche und blieb gegen Elversbergs starke Offensive fehlerfrei. Verteidigte mit seinen Nebenleuten vieles weg. Note: 3

Max Kulke: Viel von den Hausherren ging über seine linke Abwehrseite. Bereitete zwar das 1:0 per Freistoß vor, das Foul vor dem Elfmeter zum 1:1 war aber alles andere als clever. Note: 5

Ahmet Arslan: War irgendwie nicht so in der Partie. Stellvertretend für sein Spiel der Freistoß in der 75. Minute in aussichtsreicher Position: komplett ungefährlich. Note: 4