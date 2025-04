Dynamo-Noten gegen Ingolstadt: Zweimal die Eins reicht nicht zum nächsten Sieg!

Dresden - In einer wahren Schlacht, in einem wilden, hochklassigen Drittliga-Spiel reichte das erste SGD-Tor von Lars Bünning nur zu einem Punkt, weil Pascal Testroet seinen Ex-Verein erneut ärgerte. Rein von den Chancen her war das 2:2 (1:1) vor 27409 Zuschauern gegen Ingolstadt zu wenig, allerdings holte Dynamo zweimal einen Rückstand auf - die TAG24-Noten.