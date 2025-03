Dynamo-Noten gegen Wiesbaden: Er zeigte die stabilste Leistung

Jonas Sterner (l.) verdiente sich mit einer 2 die beste Note des Tages. © Oliver Mueller/Jan Huebner

Der Tabellenführer hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Rang drei und sechs auf Platz vier - die TAG24-Noten.

Tim Schreiber: Hatte rein gar nichts zu tun, musste sich nicht einmal auszeichnen. Mit Ball am Fuß mit zwei Versuchen ins Seitenaus - TAG24-Note: 3

Jonas Sterner: In der ersten Halbzeit noch der agilste Dresdner, nicht nur wegen seiner Vorlage zum 1:0 (10.). Er versuchte noch was. In der Defensive hatte er alles im Griff - Note: 2

Andi Hoti: War direkt am Mann immer aufmerksam, ließ keinen vorbei. Beschränkte sich darauf und war damit auch gut beraten - Note: 3

Lars Bünning: In seinem Kerngeschäft (fast) immer eine Bank, zweikampfstark, bissig. Aber im Spielaufbau, in Durchgang eins, mit deutlich zu vielen Abspielfehlern - Note: 3

Sascha Risch: Hatte auf seiner Seite Mühe mit Thijmen Goppel, konnte nicht jede Flanke verhindern. Im Spiel nach vorn nicht immer mit dem nötigen Zug - Note: 3