2. Leih-Chance in der Lausitz: Dynamo parkt Shcherbakovski erneut beim FC Energie!

Dresden - Es kommt Bewegung rein bei der Sportgemeinschaft! Dynamo Dresden meldet - vielleicht nicht zum letzten Mal am heutigen Dienstag - Vollzug. Jan Shcherbakovski (22) wird erneut für ein halbes Jahr an den FC Energie Cottbus in die Regionalliga verliehen.

Jan Shcherbakovski (22, vorn) soll in der Regionalliga weiter Spielpraxis sammeln. © Lutz Hentschel

"Die Situation um Jan hat sich seit dem Sommer nicht verändert. Wir können ihm aktuell keine Spielzeit gewährleisten. In Cottbus hat er nun die Möglichkeit, sein Können über Einsatzzeiten zu präsentieren und voranzutreiben", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53) in der offiziellen Mitteilung.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler kickte bereits während der vergangenen Rückserie leihweise in der Lausitz, wo er in 16 Einsätzen auf drei Tore und fünf Vorlagen kam. Mit dem FC Energie nahm er zudem an der Aufstiegs-Relegation um die 3. Liga teil, unterlag jedoch der SpVgg Unterhaching.

Nach seiner Rückkehr spielt er unter Markus Anfang (49) in der Folge aber weiterhin keine Rolle. Seit seinem Wechsel im Sommer 2022 vom Halleschen FC an die Elbe stand er überhaupt nur in drei Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben auf dem Rasen.