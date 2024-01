Dynamo-Leader Paul Will hat große Ziele und bleibt wohl nur bei Aufstieg!

Dresden/Belek - Dynamo Dresdens heimlicher Leader Paul Will (24) hat für die Rückrunde drei Ziele: 38 Spiele, keine Sperre und am Ende Platz eins. Er wäre dann zum dritten Mal nach 2020 und 2021 Drittliga-Meister. Dann, so sagt der 24-Jährige, würde er nach dem Aufstieg auch gern bleiben. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus.

Eloquenter, sympathischer Zeitgenosse: Paul Will (24) beim Medientermin im Türkei-Camp. © Lutz Hentschel

Gleichzeitig will er verhindern, was 2022 in Kaiserslautern und 2023 in Meppen passiert ist.

Damals im Hinspiel der Relegation auf dem Betzenberg verletzte er sich, musste raus. In Meppen das Gleiche. Die Ergebnisse waren es auch. In die Drittklassigkeit abgestiegen und ein Jahr später in jener geblieben.

"Das war unfassbar. Gerade in Meppen. Da sitzt du draußen. Als ich rausmusste, haben wir 1:0 geführt. Ich konnte nicht mehr eingreifen. Das zerfrisst dich natürlich", so Will.

Er will damit auch die Häme seiner Mitspieler umgehen: "Es werden jetzt noch Witze darüber gemacht. Hättest du dich nicht so angestellt, hätten wir vielleicht gewonnen und wären aufgestiegen", lacht er und ergänzt: "Dass es zweimal die Folge hatte, dass wir einmal ab- und einmal nicht aufgestiegen sind, ist extrem bitter. Da würde ich dieses Jahr gern drumherum kommen."

Das Türkei-Camp will er nutzen, um die Ziele zu erreichen. "Es war im Vorjahr schon überragend hier. Danach haben wir eine super Rückrunde gespielt, das wollen wir wieder. Zum Glück haben wir jetzt besser vorgelegt."