Will oder Kutschke: Wer wird neuer Dynamo-Kapitän?

Zwei Kandidaten stechen für das Kapitäns-Amt bei Dynamo Dresden heraus. Beide brauchen die Binde aber nicht.

Von Jens Maßlich

Dresden - Paul Will (24) in Halbzeit eins, Stefan Kutschke (34) in Durchgang zwei: Die Stellvertreter der vergangenen Saison teilten sich in Königswartha das Kapitäns-Amt von Dynamo Dresden. Beide sind auch die großen Favoriten auf den Posten in der neuen Saison. Wer wird's?

Paul Will (24, r.) hatte Dynamo beim ersten Test als Kapitän aufs Feld geführt. © Lutz Hentschel "Es ist nach wie vor immer eine Ehre, für den Verein die Kapitänsbinde zu tragen", gibt Will zu. Doch er wiegelt noch ab: "Gerade am Anfang der Saison guckt man aber auch einfach, wer ist schon länger dabei und hat mehr von der Spielphilosophie mitgenommen. Und der kriegt dann wahrscheinlich in so einem Spiel die Binde. Ich glaube nicht, dass das so viel zu sagen hat." Zweimal hatte der defensive Mittelfeldspieler die Kapitänsbinde in der vergangenen Saison bereits in einem Pflichtspiel getragen. "Für mich verändert sich nicht so viel, außer dass man vielleicht noch ein wenig mehr Verantwortung auf und neben dem Platz übernimmt. Einfach ein bisschen eine Führungsperson und ein Ansprechpartner für andere zu sein", hatte der 24-Jährige bereits im Winter dazu gesagt. Dynamo Dresden Rotation in Dynamos Chef-Etage: Letzter Arbeitstag von Wehlend steht fest! Egal ob mit oder ohne Binde am Arm, Will übernimmt diese Rolle ohnehin bereits - wie auch Kutschke.

Stefan Kutschke macht auch ohne Kapitäns-Binde die Ansagen bei Dynamo Dresden