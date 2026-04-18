Verletzten-Update bei Dynamo: Zwei wieder zurück, drei noch fraglich

Dresden - Zwei wieder zurück, drei (noch immer) fraglich. Gegen den VfL Bochum am Samstag (13 Uhr) könnte sich Dynamo Dresdens Personalkarussell wieder ordentlich drehen - auch wenn es die vielen "Neuen" zuletzt gegen Nürnberg richtig gut gemacht haben.

Robert Wagner (22, 2.v.r.) und Kofi Amoako (20, r.) sind nach ihren Gelbsperren zurück im Team. © Lutz Hentschel

Robert Wagner (22) und Kofi Amoako (20) haben ihre Gelbsperren abgesessen. Die beiden waren in der Rückrunde in der Stammelf gesetzt. Kehren sie auch direkt wieder auf den Rasen zurück? "12 Uhr, wenn die Aufstellung frei ist, dann wissen Sie es", wollte Thomas Stamm (43) die Personalien nicht kommunizieren. Als wahrscheinlich gilt es trotzdem.

Weniger wahrscheinlich ist, dass Niklas Hauptmann (29, Schulter), Thomas Keller (26, Fuß) und Vincent Vermeij (31, Rücken) wieder spielen können. Die beiden Erstgenannten fehlten bereits in Nürnberg, Vermeij kam unter der Woche dazu.

"Wir sind nicht sicher, dass er spielen kann, sonst hätten wir es nicht kommuniziert", so Dynamos Coach. "Er konnte am Mittwoch nicht alles mitmachen. Der Freitag ist noch mal wichtig, aber es kann sein, dass er kein Bestandteil des Kaders ist."

Christoph Daferner (28) stünde sicherlich bereit, könnte die Lücke schließen - so wie es eben Tony Menzel (21), Lukas Boeder (28), Friedrich Müller (20) und Luca Herrmann (27) zuletzt beim Dreier in Franken getan haben.