Verletzten-Update bei Dynamo: Zwei wieder zurück, drei noch fraglich
Dresden - Zwei wieder zurück, drei (noch immer) fraglich. Gegen den VfL Bochum am Samstag (13 Uhr) könnte sich Dynamo Dresdens Personalkarussell wieder ordentlich drehen - auch wenn es die vielen "Neuen" zuletzt gegen Nürnberg richtig gut gemacht haben.
Robert Wagner (22) und Kofi Amoako (20) haben ihre Gelbsperren abgesessen. Die beiden waren in der Rückrunde in der Stammelf gesetzt. Kehren sie auch direkt wieder auf den Rasen zurück? "12 Uhr, wenn die Aufstellung frei ist, dann wissen Sie es", wollte Thomas Stamm (43) die Personalien nicht kommunizieren. Als wahrscheinlich gilt es trotzdem.
Weniger wahrscheinlich ist, dass Niklas Hauptmann (29, Schulter), Thomas Keller (26, Fuß) und Vincent Vermeij (31, Rücken) wieder spielen können. Die beiden Erstgenannten fehlten bereits in Nürnberg, Vermeij kam unter der Woche dazu.
"Wir sind nicht sicher, dass er spielen kann, sonst hätten wir es nicht kommuniziert", so Dynamos Coach. "Er konnte am Mittwoch nicht alles mitmachen. Der Freitag ist noch mal wichtig, aber es kann sein, dass er kein Bestandteil des Kaders ist."
Christoph Daferner (28) stünde sicherlich bereit, könnte die Lücke schließen - so wie es eben Tony Menzel (21), Lukas Boeder (28), Friedrich Müller (20) und Luca Herrmann (27) zuletzt beim Dreier in Franken getan haben.
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Dynamo-Heimspiel: Wer darf gegen den VfL Bochum von Beginn an ran?
"Es ist herausragend, wie wir miteinander umgehen, wie wir den Konkurrenzkampf annehmen. Die, die jetzt die Punkte eingefahren haben, die sollen schon auch zeigen, dass sie den Anspruch haben, jetzt auch wieder von Beginn an zu spielen", wünscht sich Stamm.
Der Schweizer weiß: "Was Besseres gibt es nicht, als dass Kofi und Robert jetzt zurückkommen und wissen: Jetzt muss ich in den nächsten Gang schalten. Der Effekt ist gut, aber dann wird es trotzdem wieder schwere Entscheidungen geben. Jakob Lemmer und Christoph Daferner hätten letzte Woche auch gern von Beginn an gespielt und es verdient gehabt."
Am Ende spielt es für Stamm nur eine sekundäre Rolle, wer auf dem Feld steht. Entscheidend ist: "Wenn wir uns an dem orientieren, was wir gegen Nürnberg geschafft haben, dann habe ich keine Bauchschmerzen, dass wir die Punkte auch die nächsten Wochen einfahren werden."
Titelfoto: Fotomontage (2): Lutz Hentschel