Irre Torquote! Dynamo soll vor der Verpflichtung dieses Sturm-Juwels von Eintracht Frankfurt stehen

Dresden/Frankfurt - Bislang hat Dynamo Dresden noch keinen Neuzugang für die kommende Saison offiziell verkündet, doch hinter den Kulissen basteln die Verantwortlichen um Sport-Boss Sören Gonther (39) fleißig am Kader. Dabei ist den Scouts wohl ein ganz heißer Geheimtipp ins Auge gestochen: Kaan Inanoglu (20) von Eintracht Frankfurt .

Kaan Inanoglu (20) lief in der Rückrunde der vergangenen Saison für den FC Homburg auf. © IMAGO / Fussball-News Saarland

Wie Reviersport zuerst berichtete, soll die SGD an dem Stürmer, der die US-amerikanische sowie die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, dran sein und kurz vor einer Verpflichtung stehen.

Der 1,87 Meter große Offensivmann sorgte zuletzt mit seinen Auftritten in der Regionalliga West für Aufsehen. Dort lief er in der Rückrunde für den FC Homburg auf und schoss in 17 Spielen beeindruckende 16 Tore, gab fünf Vorlagen.

Dabei erzielte er neun Treffer in der Liga und sieben im Saarlandpokal. Im Finale gegen den 1. FC Saarbrücken, das für Homburg 2:4 verloren ging, schoss er beide Tore.

In der Hinrunde kickte Kaan Inanoglu für Eintracht Frankfurt II in der Hessenliga, netzte dort siebenmal in 13 Spielen.

Nun könnte der im texanischen Dallas geborene Stürmer gleich den nächsten Karrieresprung machen und von der 4. direkt in die 2. Bundesliga aufsteigen.

Spannend ist das Profil des U-Nationalspielers der Türkei vor allem, weil er beidfüßig stark ist, eine enorme Körperlichkeit für sein Alter besitzt. Zudem beträgt sein Marktwert aktuell noch schmale 300.000 Euro. Für die Perspektive, die viele Experten bei ihm sehen, eine eher schlanke Summe.