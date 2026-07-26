Stamm hat es schon länger gesehen: Das muss bei Dynamo noch besser werden
Dresden - "Das darf uns nicht passieren in einem Test, wo wir wissen, das geht so Richtung Startelf", befand Thomas Stamm (43) nach Dynamo Dresdens Doppeltest gegen Energie Cottbus. Der SGD-Coach meinte vor allem die erste Halbzeit in Spiel eins, wo die mutmaßliche Startelf von Nürnberg in gut zwei Wochen auf dem Feld stand.
"Da sind ein paar Themen, die haben wir in den letzten Wochen schon gesehen, aber vielleicht nicht die Qualität angetroffen, die wir heute angetroffen haben. Und darum wird es am Ende des Tages gehen", machte der Schweizer klar.
Mit 1:2 ging Spiel eins von zwei 90-Minuten-Tests gegen die Lausitzer verloren, Spiel zwei immerhin noch mit 2:1 gewonnen. Es waren die ersten drei Gegentore für die SGD in der Vorbereitung, wie auch die erste Niederlage.
"Grundsätzlich wird es ganz viel auch darum gehen, dass gerade, wenn wir so einen tiefen Block vorfinden, einfach im Ballbesitz sauberer sind, dass wir nicht so viele Konter zulassen", nannte Stamm als Thema.
Er sah's positiv: "Da haben wir ein paar Themen, sehr viele Erkenntnisse gewonnen, auch für nächste Woche. Das dann noch mal einen Tick enger zu schnüren in den Gedanken von uns, dass wir dann gegen Nürnberg die richtigen 20 für den Kader auch zur Verfügung haben."
Dynamo Dresden muss noch an den Grundlagen arbeiten
Knapp zwei Wochen sind dafür noch Zeit, am Samstag steht die Generalprobe gegen Union Berlin an. "Ich würde gar nicht sagen, dass wir 14 Tage Zeit haben. Ich will nächste Woche einfach besser sein", so Dynamos Coach.
"Vielleicht ist es dann auch für alle drumherum ganz gut zu sehen, dass es eine genau gleich schwere Liga wird. Die Rückrunde war für uns superschwer, das hat keiner gesehen."
Bessere "Basics" wünscht sich der Schweizer, vor allem im Zweikampfverhalten. Und was noch?
"Schon im Ballbesitz eine gute Mischung zu haben, was den Zugriff anbelangt. Konter nicht zuzulassen, gerade wenn eine Mannschaft so im Block steht. Im Positionsspiel sauberer sein, das hat viel damit zu tun. Aber das wird kommen, wenn wir Frische haben."
Die Generalprobe am Samstag gegen den Erstligisten Union Berlin wird es zeigen.
Titelfoto: SG Dynamo Dresden