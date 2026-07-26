26.07.2026 06:52 Stamm hat es schon länger gesehen: Das muss bei Dynamo noch besser werden

Im fünften Anlauf gab's für Dynamo Dresden die erste Testspiel-Niederlage. Der Mammuttest gegen Energie Cottbus hat noch einiges aufgedeckt.

Von Jens Maßlich

Dresden - "Das darf uns nicht passieren in einem Test, wo wir wissen, das geht so Richtung Startelf", befand Thomas Stamm (43) nach Dynamo Dresdens Doppeltest gegen Energie Cottbus. Der SGD-Coach meinte vor allem die erste Halbzeit in Spiel eins, wo die mutmaßliche Startelf von Nürnberg in gut zwei Wochen auf dem Feld stand.

Dynamo-Coach Thomas Stamm (43) wünscht sich bessere "Basics". © SG Dynamo Dresden "Da sind ein paar Themen, die haben wir in den letzten Wochen schon gesehen, aber vielleicht nicht die Qualität angetroffen, die wir heute angetroffen haben. Und darum wird es am Ende des Tages gehen", machte der Schweizer klar. Mit 1:2 ging Spiel eins von zwei 90-Minuten-Tests gegen die Lausitzer verloren, Spiel zwei immerhin noch mit 2:1 gewonnen. Es waren die ersten drei Gegentore für die SGD in der Vorbereitung, wie auch die erste Niederlage. "Grundsätzlich wird es ganz viel auch darum gehen, dass gerade, wenn wir so einen tiefen Block vorfinden, einfach im Ballbesitz sauberer sind, dass wir nicht so viele Konter zulassen", nannte Stamm als Thema. Dynamo Dresden Dynamo-Keeper Bethke trifft auf Ex-Verein Cottbus: "Bin keiner, der Groll empfindet" Er sah's positiv: "Da haben wir ein paar Themen, sehr viele Erkenntnisse gewonnen, auch für nächste Woche. Das dann noch mal einen Tick enger zu schnüren in den Gedanken von uns, dass wir dann gegen Nürnberg die richtigen 20 für den Kader auch zur Verfügung haben."

Dynamo Dresden muss noch an den Grundlagen arbeiten