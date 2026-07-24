Vermieter hielt ihm sogar die Wohnung frei! So sehr wollte Abwehrchef Keller zu Dynamo zurück

Dresden - Dass er in den Mannschaftsrat gewählt wurde, kam für keinen überraschend. Thomas Keller (26) ist einer, der Verantwortung übernimmt. Das war in der Rückrunde der Vorsaison zu sehen. Dass er nach seiner Leihe zu Dynamo Dresden zurückkommt, hat überrascht, weil er einfach zu gut war. Aber für ihn stand es früh fest, dass er das möchte.

"Es gibt ja immer zwei Aspekte", sagt Keller: "Es gibt einmal das Sportliche und dann gibt es natürlich auch den Menschen hinter dem Fußballer. Ich glaube, da kann ich auch für die anderen Jungs da sprechen: Wenn du da in beiden Punkten ein positives Gefühl mitnimmst, auch in die freie Zeit, dann hast du natürlich den Wunsch, wieder da zurückzukehren."

Die bezieht sich eigentlich auf alle vier Leihrückkehrer. Neben Keller sind das Robert Wagner (23), Ben Bobzien (23) und Jonas Sterner (24). Das Quartett wollte bleiben.

So früh, dass er sogar seine alte Wohnung wieder beziehen konnte. Sein Vermieter hat ihm diese freigehalten. Beide hatten die Hoffnung. Heidenheim und Dynamo haben diese erfüllt. Eine großartige Geschichte.

Thomas Keller (r.) und Robert Wagner (23) sind beste Freunde, teilten sich im Camp ein Zimmer. Beide wollen mit Dynamo wieder abheben. © Lutz Hentschel

Da ist der Fußball nur das eine, der Alltag muss für ihn auch passen.

"Wenn du dich dann natürlich auch untereinander gut verstehst und irgendwie auch neue Freunde findest, dann ist es ja schon so, dass man im Leben ja das machen will, was einem Spaß macht und glücklich macht. Und das hat, denke ich mal, bei uns allen dazu geführt, dass wir schnell gesagt haben, komm, lass uns doch schauen, ob wir wieder alle zurückkommen und angreifen können", so der 26-Jährige.

Im Camp war Keller mit Wagner in einem Zimmer - Best Buddys, die beiden. Natürlich haben sich in der Sommerpause unterhalten, wie es beim anderen aussieht.

"Wir sind ja jetzt nicht nur Mannschaftskollegen, haben auch neben dem Platz viel Job gemacht. Von daher haben wir dann im Urlaub telefoniert miteinander. Natürlich tauscht man sich auch mal aus", lächelt Keller. "Mich freut es unfassbar, dass 'Rob' wieder da ist. Riesig auch bei Bobby und 'Sterni'. Am Ende trifft aber jeder Spieler auch seine eigene Entscheidung."

Und die ist bei diesem Quartett pro Dynamo Dresden ausgefallen. Alle vier dürften auch ihren Stammplatz vorerst sicher haben.