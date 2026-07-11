Stefan Kutschke darf es präsentieren! So sieht das neue Auswärtstrikot der SGD aus

Dresden - Nach Torwart- und Heimtrikot ist jetzt das Auswärtstrikot dran! Dynamo Dresden wird auch in der kommenden Saison in Weiß auf fremden Plätzen auflaufen - und widmet das neue Shirt einem Stück Dresdner Stadtgeschichte.

Anne-Sophie Gleisberg (25, l.), Stefan Kutschke (37, M.) und Patricia Appel (30,) präsentieren das Auswärtstrikot von Dynamo Dresden. © SG Dynamo Dresden

Nur im Logo, am Kragen und am Saum der Ärmel ist ein gelber Farbtupfer zu finden, ansonsten präsentiert sich das neue SGD-Jersey samt Hose in Weiß mit silber-grauen Gestaltungselementen.

Diese orientieren sich an der Prager Straße, die wie kaum ein anderer Dresdner Ort den Wiederaufbau symbolisiert. So spiegelt sich auf den Ärmeln etwa die markante Wabenstruktur des Centrum Warenhauses wider, in dem sich heute die Centrum Galerie befindet.

"Gemeinsam mit dem silberweißen Farbkonzept erinnert das 'Nicki' an die einzigartige Gestaltung der markanten Einkaufsstraße und trägt ein Stück Dresdner Stadtgeschichte auf den Fußballplatz", erklärt Dynamo den Gedankengang hinter dem neuen Trikot von Ausrüster Jako.

Präsentiert wird das Trikot dieses Mal nicht von einem aktiven Spieler der SGD-Profis, sondern von Ex-Kapitän Stefan Kutschke (37) und zwei Spielerinnen der Frauenmannschaft, Anne-Sophie Gleisberg (25) und Patricia Appel (30).