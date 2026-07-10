Nächste Dynamo-Kracher: Keller schon da, auch mit einem anderen wirds heiß!

Dresden - Das kann man so durchaus als Kompliment sehen! Denn eigentlich sah es in den vergangenen Wochen so aus, als würde Thomas Keller (26) seine Chance beim FC Heidenheim nutzen. Denkste, er wurde am Freitag bei Dynamo Dresden als zehnter Neuzugang vorgestellt.

Thomas Keller (26, r.) wird künftig dauerhaft für Schwarz-Gelb auflaufen. © Lutz Hentschel

"Ich glaube, es war nie ein Geheimnis, dass Dynamo Dresden im vergangenen halben Jahr für mich zu einer echten sportlichen Heimat geworden ist. Ich fühle mich im Verein, in der Mannschaft und der Stadt enorm wohl", wird der Innenverteidiger in der Pressemitteilung zitiert.

Und: "Deshalb bin ich sehr glücklich darüber auch weiterhin hier in Dresden auflaufen zu dürfen. Ich freue mich sehr darauf, wieder zu den Jungs zu stoßen und gemeinsam die kommenden Herausforderungen anzugehen."

Der Innenverteidiger hatte also trotz guter Leistungen in der Vorbereitung bei seinem Stammverein seinen ausdrücklichen Wechselwunsch hinterlegt. Dynamo, Coach Thomas Stamm (43), das Trainingszentrum und, und, und müssen im vergangenen halben Jahr Eindruck hinterlassen haben.

In der Rückrunde war die Leihe bei Schwarz-Gelb fest gesetzt. Nur dreimal fehlte der 26-Jährige verletzt oder krank, sonst stand Keller 14-mal in der Dresdner Startelf und war ein wichtiger Faktor für den Aufschwung nach dem Winter, der letztlich im starken Klassenerhalt mündete. In den ersten vier Spielen machte das Kopfball-Ungeheuer gleich drei Tore.

Auch er hat also Eindruck hinterlassen, sogar so viel, dass die SGD richtig tief in die Tasche greift. Knapp eine Million soll der Transfer laut Bild vorerst kosten, weitere Bonuszahlungen sind möglich.

Auch hatte Keller in Heidenheim einen Erstliga-Vertrag. Kaum vorstellbar, dass er beim finanziell deutlich schlechter dastehenden sächsischen Traditionsverein erhebliche Einbußen in Kauf nehmen wird.