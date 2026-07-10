Diese Ziele hat Dynamos Leih-Rückkehrer Oehmichen

Dresden - Es dauert nur wenige Minuten, dann merkt man: Jonas Oehmichen (22) ist im vergangenen halben Jahr erwachsen geworden, auch wenn es Dynamo Dresdens Youngster ganz anders sieht. "Nein, hoffe ich auch nicht, will ich auch nie werden", erklärt der 22-jährige Leih-Rückkehrer in der SGD-Trainingsakademie.

Bei den Schwarz-Gelben in Aachen sammelte Jonas Oehmichen (r.) letztes Halbjahr reichlich Profi-Erfahrung. © imago/eibner

Ordentlich gereift ist er bei seinem Zwischenstopp in der 3. Liga bei Alemannia Aachen trotzdem: "Auf jeden Fall. Es hat viel Spaß gemacht, in Aachen spielen zu können, regelmäßig spielen zu können. War ja auch erfolgreich, was die Ergebnisse anging. Das tat mir sehr, sehr gut."

15-Mal spielte der gebürtige Dresdner für die Alemannia in Liga drei, erzielte zwei Tore und bereitete sechs weitere vor. Von Spiel zu Spiel tankte Oehmichen literweise Selbstvertrauen - eine Win-win-Situation für alle drei Parteien.

"Es war eine andere Erfahrung, auch das erste Mal richtig auf sich alleine gestellt zu sein. Und natürlich hat mich das menschlich noch mal weitergebracht. Das versuche ich auch hier jetzt reinzubringen, noch mal eine andere Verantwortung zu übernehmen. Und dementsprechend habe ich da ganz klare Ziele", gesteht er.

Neben Niklas Hauptmann (30) und Christoph Daferner (28) gehört "Oehmi" inzwischen zu den Dienstältesten in Schwarz-Gelb. Auch deswegen soll dieses Jahr dann auch endlich in der 2. Bundesliga der Durchbruch klappen.

Bei den ersten beiden Testspielen der Vorbereitung lief das gut an. Beim 14:0 in Neustadt/Spree steuerte er zwei Treffer bei.