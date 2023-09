Dynamo-Boss Ralf Becker spricht über den super Saison-Start: "So macht die Arbeit mehr Spaß"

Becker: "Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit den Leuten, mit dem Kader, den wir haben, vor allem mit den Charakteren. Ich bin zufrieden, mit dem, was passiert ist. Am Ende entscheiden die Ergebnisse am Wochenende, ob alles so aufgeht wie gewünscht."

Becker: "Am meisten freue ich mich über Punkte. Wenn ich wählen könnte, zwischen einem schlechten Spiel und einem Sieg oder einer guten Leistung und einer Niederlage, dann würde ich mich für die Punkte entscheiden. Aber meistens ist es doch so, wenn du eine Entwicklung hast und gut spielst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du gewinnst."

Ein skeptischer Blick, der derzeit gar nicht angebracht ist. Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker kann bisher mit der Leistung der Mannschaft zufrieden sein. © Lutz Hentschel

TAG24: Ihr Trainer Markus Anfang (49) hat immer wieder offensiv weitere Verstärkungen gefordert. Da entstand der Eindruck, Sie haben sich gesperrt dagegen. Hat das getäuscht?

Becker: "Wir entscheiden solche Themen immer gemeinsam. Es ist aber auch normal, dass wir solche Dinge intensiv diskutieren. Am Ende ist es so, dass jetzt alle zufrieden sind, wir sind überzeugt von unserem Kader."

TAG24: Von den Neuzugängen hat für den Moment nur Tom Zimmerschied richtig eingeschlagen. Die anderen brauchen noch. Liegt es daran, dass sie in eine funktionierende Mannschaft hineingekommen sind?

Becker: "Wir haben eine gewisse Art, wie wir Fußball spielen wollen. Wir können jeden Spieler holen, egal welche Qualität er hat. Er wird eine Zeit brauchen, um umzusetzen, was verlangt wird. Das ist ein Prozess. Ob am Ende Leute spielen, die neu sind oder welche, die schon da waren, ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass wir eine funktionierende Gruppe haben mit hoher Qualität in der Breite."

TAG24: Sie haben ja keine Pause bis zur nächsten Transferperiode. Wie sehen Ihre nächsten Aufgaben aus?

Becker: "Jetzt geht es um die strategischen Sachen. Von der Planung her müssen wir uns auf das vorbereiten, was im Winter oder im nächsten Sommer passiert. In den kommenden Wochen wird die Basis dafür gelegt. Dazu kommen strukturelle Themen, was den Sport, die erste Mannschaft und die Jugend betrifft. Dann gibt es immer auch paar grundsätzliche Themen. Die werden wir jetzt besprechen, um den Grundstein für die kommenden Jahre zu legen."