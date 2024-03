Er will diese Saison zurück: Reha von SGD-Keeper "Drille" läuft besser als geplant!

Dresden - Zurzeit bleibt ihm nur die Rolle als Fan der eigenen Mannschaft. So oft es geht, ist Stefan Drljaca (24) in Dresden bei Dynamo zu Gast und schaut bei seinen Mitspielern vorbei. Geht es nach ihm, soll sich das noch in dieser Saison ändern, er will nicht nur da sein, er will wieder auf den Platz zurückkehren.

Gegen Ulm war Stefan Drljaca (24) als Zuschauer im Stadion. © Lutz Hentschel

"Die Reha läuft überragend, sie läuft besser als geplant. Ich bin auf einem guten Weg. Ich fühle mich sehr, sehr gut", sagte er am Samstag vor dem Spiel gegen Ulm auf MagentaSport. Dort war er Gesprächspartner.

"Es ist nicht so, dass die Saison für mich schon beendet ist. Ich arbeite hart an meinem Comeback und werde in der nächsten Zeit wieder zur Mannschaft stoßen. Ich bin sehr optimistisch, brenne jeden Tag in der Reha dafür, um da zu sein."



Genau ein Vierteljahr ist der 25-Jährige jetzt raus. Kurz vorm Ende der Partie am 20. Dezember bei Arminia Bielefeld verletzte er sich, zog sich eine schwere Muskelverletzung in rechten Oberschenkel zu, musste operiert werden und schuftet seit Januar in seiner Heimat in der Reha.

Damals in Bielefeld kam Erik Herrmann (19) für ihn ins Spiel, seither hütet Kevin Broll (28) das Tor der Dynamos.