Sächsische statt "richtige" Schweiz: So nutzt Dynamo-Coach Stamm das freie Wochenende

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42, r.) mit Sascha Risch (24) im Training. Am Wochenende ist das Trainingszentrum geschlossen. Alle haben frei, es ist die letzte Pause vor Saisonende. © Lutz Hentschel

Auch seine Jungs haben noch einmal frei. Nach dem körperlich intensiven 120-Minuten-Test gegen die Tschechen aus Teplice (3:2) stand am Freitag noch eine Trainingseinheit an. Am Wochenende ist das Trainingszentrum geschlossen. Pause!

"Das ist wichtig, es geht dann scharf weiter, es kommt gleich noch eine englische Woche. Da ist es wichtig, noch einmal die Batterien aufzuladen. Viele fahren noch einmal zu den Familien, da noch etwas mitnehmen. Es ist wichtig, den Kopf noch einmal zu lüften", so der Coach.

Während Keeper Tim Schreiber (22) am Freitagnachmittag in einer Cessna Dresden von oben erkundete, bleibt Stamm am Boden. Am Freitag Eishockey als Zuschauer bei den Eislöwen, am Wochenende an der Elbe radeln, das Elbsandsteingebirge kennenlernen.

"Das habe ich vor, am Sonntag vielleicht. Ein bisschen die Gegend erkunden, aber auch Dresden genießen", sagt er.