Neustart nach Seuchenjahr! Dynamo-Keeper Bethke ist zurück und will voll angreifen

Dresden - Beim 14:0 in Bautzen durfte sich Dynamo Dresdens Torhüter Elias Bethke (23) erstmals der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Zwar stand er schon einmal bei einem internen Test gegen Zwickau zwischen den Pfosten, sonst aber nicht. Jetzt steht für ihn nach zwei schweren Verletzungen innerhalb von elf Monaten fest: Das Seuchenjahr ist vorüber. "Ich bin bei 100 Prozent, ich will die Vorbereitung nutzen."

Nach einer langen Verletzungspause kann Elias Bethke (23, rechts) endlich wieder nach vorne blicken. © Lutz Hentschel

Im August 2025 verletzte er sich beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal von Energie Cottbus gegen Hannover 96 beim Warmmachen schwer - Muskel-Sehnenriss im hinteren Oberschenkelbereich.

Als er im Januar nach Dresden kam, war er nahe dran an den 100 Prozent, dann setzte ihn eine hartnäckige Bauchmuskelverletzung außer Gefecht. "Es wurde einfach nicht besser. Da hat es am Ende auch keinen Sinn gemacht, noch etwas zu probieren. Wir haben gesagt, ich greife in der neuen Saison an. Jetzt hält der Bauch."

Auch wenn er in Bautzen nichts zu tun bekam, war es für ihn wie eine Erlösung. "Ich freue mich einfach, Fußball spielen zu können. 3500 Zuschauer hier, das war schon ein geiles Gefühl. Ich hoffe, da kommt mehr", will sich der 23-Jährige nun für Höheres empfehlen. Bei Stand heute fünf Torhütern gar nicht so einfach.

"Wir haben fünf gute Jungs, jeder auf seine eigene Art. Jeder will sich von seiner besten Seite zeigen und dann schauen wir mal, wer spielt", will er sich keinen Druck machen.