Dynamo schöpft Hoffnung: Mit gutem Schiri-Omen und Vincent Vermeij zum ersten Heimsieg?

Dynamo Dresden will gegen den SC Paderborn den ersten Heimsieg einfahren. Vincent Vermeij soll dabei endlich mithelfen.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Klappt es mit Wolfgang aus St. Wolfgang? Schiri Wolfgang Haslberger (32) wird am Samstag das Heimspiel der SG Dynamo gegen Paderborn pfeifen. Seine Dresden-Bilanz: fünf Spiele, fünf Siege der Schwarz-Gelben. Wenn das kein gutes Omen ist!

Fünfmal pfiff Wolfgang Haslberger (32) Dynamo bisher, fünfmal gewann Dresden.

Man sucht ja nach Statistiken, die Mut machen. Der Schiri ist unbewusst eine davon.

Doch im Dynamo-Team könnte auch einer helfen, der bisher noch nicht groß die Gelegenheit dazu hatte: Vincent Vermeij (31).

In der Vorwoche feierte er nach seiner Krankheit beim 2:2 in Münster sein Debüt, er kam ab der 70. Minute. Ob er gegen den SCP von Beginn an spielen wird, das ließ Trainer Thomas Stamm (42) noch offen.

Sollte dies der Fall werden, müsste der Coach seine taktische Formation umstellen und mit zwei Stürmern spielen. Das machte er beim 5:1-Test gegen Regensburg in Auerbach. Da stürmte Vermeji an der Seite von Stefan Kutschke (36). Nicht nur, weil dieser gesperrt ist, würde sein Sturmpartner am Samstag allerdings Christoph Daferner (27) heißen.

"Vince braucht noch ein bisschen. Er ist noch nicht in dem Rhythmus, das wird aber von Woche zu Woche besser. Ihm tut jeder zusätzliche Tag gut. Ich schließe daher nicht aus, dass er am Wochenende von Beginn an spielen wird", bleibt Stamm vage in seinen Aussagen.

Vincent Vermeij kann Spiel auch "in den letzten 20 oder 30 Minuten" entscheiden

Vincent Vermeij (31, l., gegen Paul Jaeckel) kam in der Vorwoche von der Bank. Klappt es am Samstag mit der Startelf?

"Wir sind im täglichen Austausch, wir sehen beide das Gleiche. Er macht zusätzlich mehr Inhalte, auch physische Inhalte, weil er einfach noch nicht an dem Punkt ist, wo er sein muss. Er ist noch nicht ansatzweise da, wo er in Düsseldorf war."

"Es kann sein, dass es am Wochenende so weit ist, es kann aber auch nicht sein. Ihm wird es guttun, über Spielzeit und viele Trainingsinhalte seinen Rhythmus zu finden. Er ist ein Spieler, der in der Lage ist, Spiele in den letzten 20 oder 30 Minuten zu entscheiden."

Klingt auf alle Fälle danach, dass Vermeij seine Spielzeit gegen Paderborn bekommen wird. Es wäre sein erster Einsatz im eigenen Stadion. Das wird Energie freisetzen und dann noch der Schiri aus St. Wolfgang - was soll da schiefgehen …

