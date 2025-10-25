Dynamo schöpft Hoffnung: Mit gutem Schiri-Omen und Vincent Vermeij zum ersten Heimsieg?

Dresden - Klappt es mit Wolfgang aus St. Wolfgang? Schiri Wolfgang Haslberger (32) wird am Samstag das Heimspiel der SG Dynamo gegen Paderborn pfeifen. Seine Dresden-Bilanz: fünf Spiele, fünf Siege der Schwarz-Gelben. Wenn das kein gutes Omen ist!

Fünfmal pfiff Wolfgang Haslberger (32) Dynamo bisher, fünfmal gewann Dresden. © Picture Point/Gabor Krieg

Man sucht ja nach Statistiken, die Mut machen. Der Schiri ist unbewusst eine davon.

Doch im Dynamo-Team könnte auch einer helfen, der bisher noch nicht groß die Gelegenheit dazu hatte: Vincent Vermeij (31).

In der Vorwoche feierte er nach seiner Krankheit beim 2:2 in Münster sein Debüt, er kam ab der 70. Minute. Ob er gegen den SCP von Beginn an spielen wird, das ließ Trainer Thomas Stamm (42) noch offen.

Sollte dies der Fall werden, müsste der Coach seine taktische Formation umstellen und mit zwei Stürmern spielen. Das machte er beim 5:1-Test gegen Regensburg in Auerbach. Da stürmte Vermeji an der Seite von Stefan Kutschke (36). Nicht nur, weil dieser gesperrt ist, würde sein Sturmpartner am Samstag allerdings Christoph Daferner (27) heißen.

"Vince braucht noch ein bisschen. Er ist noch nicht in dem Rhythmus, das wird aber von Woche zu Woche besser. Ihm tut jeder zusätzliche Tag gut. Ich schließe daher nicht aus, dass er am Wochenende von Beginn an spielen wird", bleibt Stamm vage in seinen Aussagen.