So kam das SGD-Testspiel gegen Hessen Kassel ins Dynamoland

Dresden - Bautzen, Neustadt/Spree und jetzt Großenhain. Dynamo setzt am Samstag um 15.30 Uhr seine Reise durchs Dynamoland fort, ist zu Gast auf der Jahnkampfbahn in Großenhain - erstmals seit fast genau zehn Jahren wieder. Damals ging es gegen die "U23" von Hertha , diesmal gegen Regionalligist Hessen Kassel - dem Ex-Verein von Sportchef Sören Gonther (39).

Christian Geselle (50) hat seinen Anteil daran, dass die Dynamos ihr Testspiel gegen Hessen Kassel in Großenhain austragen. © imago/Rüdiger Wölk

Er wechselte im Winter von den Hessen zu Dynamo. Infolgedessen kam auch dieses Testspiel zustande. Dass es in Großenhain stattfindet, hat auch mit dem ehemaligen Oberbürgermeister von Kassel zu tun: Christian Geselle (50). Er ist jetzt Geschäftsführer der Großenhainer Ausbau GmbH, die das Spiel präsentiert, kennt Gonther natürlich. Er bot an, die eigentlich in Kassel geplante Partie nach Großenhain zu holen.

Beide Vereine willigten ein. Für die Dynamo-Fans ein absoluter Gewinn. "Er hat diese Verbindungen genutzt und angeboten, das Spiel bei uns auszutragen", erklärt Beate Josko, die Präsidentin des Großenhainer Fußballvereins (GFV) gegenüber "saechsische.de".

Zum Testspiel-Auftakt vergangenen Freitag kamen 3500 Zuschauer, die Müllerwiese in Bautzen war ausverkauft, es herrschte Volksfeststimmung.

Das wird in Großenhain nicht anders werden, deshalb sind die Straßen rund um die Jahnkampfbahn gesperrt.