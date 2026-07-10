So kam das SGD-Testspiel gegen Hessen Kassel ins Dynamoland
Dresden - Bautzen, Neustadt/Spree und jetzt Großenhain. Dynamo setzt am Samstag um 15.30 Uhr seine Reise durchs Dynamoland fort, ist zu Gast auf der Jahnkampfbahn in Großenhain - erstmals seit fast genau zehn Jahren wieder. Damals ging es gegen die "U23" von Hertha, diesmal gegen Regionalligist Hessen Kassel - dem Ex-Verein von Sportchef Sören Gonther (39).
Er wechselte im Winter von den Hessen zu Dynamo. Infolgedessen kam auch dieses Testspiel zustande. Dass es in Großenhain stattfindet, hat auch mit dem ehemaligen Oberbürgermeister von Kassel zu tun: Christian Geselle (50). Er ist jetzt Geschäftsführer der Großenhainer Ausbau GmbH, die das Spiel präsentiert, kennt Gonther natürlich. Er bot an, die eigentlich in Kassel geplante Partie nach Großenhain zu holen.
Beide Vereine willigten ein. Für die Dynamo-Fans ein absoluter Gewinn. "Er hat diese Verbindungen genutzt und angeboten, das Spiel bei uns auszutragen", erklärt Beate Josko, die Präsidentin des Großenhainer Fußballvereins (GFV) gegenüber "saechsische.de".
Zum Testspiel-Auftakt vergangenen Freitag kamen 3500 Zuschauer, die Müllerwiese in Bautzen war ausverkauft, es herrschte Volksfeststimmung.
Das wird in Großenhain nicht anders werden, deshalb sind die Straßen rund um die Jahnkampfbahn gesperrt.
Letzter SGD-Test vor Trainingslager-Start
"An der Einfahrt zur Parkstraße ist hinter dem TEDi-Markt Schluss", sagt Beate Josko. Für die Zuschauer gibt es zwei Parkplätze an der Auenstraße und am früheren PENNY-Markt an der Meißner Straße.
Der GFV empfiehlt auf alle Fälle die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln - Bus und Bahn sind nur etwa zehn Minuten zu Fuß von der Jahnkampfbahn entfernt.
Wie Beate Josko bestätigt, gibt es Restkarten am Spieltag noch an der Tageskasse am Haupteingang. Die Stadiontore öffnen sich um 13 Uhr.
Für Dynamo ist es der letzte Test vor dem Start ins Trainingslager. An diesem Donnerstag in einer Woche geht es nach Windischgarsten (Österreich).
Titelfoto: Fotomontage (2): IMAGO/Rüdiger Wölk, imago/Hentschel