09.07.2026 16:00 Königstransfer? Darum will Dynamo-Neuzugang Nicolai Rapp davon nichts hören

Dynamo Dresdens Neuzugang Nicolai Rapp wurde bereits als Königstransfer bezeichnet. Davon will der Badener aus dem Odenwald aber nichts wissen.

Von Jens Maßlich

Dresden - Muss man nicht machen, kann man aber! Den trainingsfreien Montag hat Nicolai Rapp (29) mal richtig lange vor dem Fernseher verbracht. "Den Tag habe ich tatsächlich für vier Stunden Tour de France genutzt", gestand Dynamo Dresdens Neuzugang. Radfahren ist sein Ding, bei der SGD will er schnell richtig in Tritt kommen.

Nicolai Rapp (29) beim Autogrammeschreiben beim Trainingsauftakt vor zwei Wochen in Weinböhla. Er ist der Neuzugang mit der meisten Zweitliga-Erfahrung. © Lutz Hentschel 211 Spiele in der 2. Bundesliga, neun eine Klasse höher: Der Defensivspezialist Rapp bringt unfassbar viel Erfahrung mit nach Dresden, nicht nur deswegen wurde der (nun) Ex-Karlsruher von einigen Medien auch als "Königstransfer" betitelt. Druck für den Neuen? "Ich würde mich jetzt so nicht betiteln. Von der Erfahrung her bin ich wahrscheinlich der, der die meiste hat. Aber Königstransfer will ich gar nicht sagen. Wir haben viele Jungs, die enorme Qualitäten haben, und das auch schon letztes Jahr hier gezeigt haben. Ich will einfach der Mannschaft helfen und meine Erfahrungen mit reinbringen", machte der 29-Jährige klar. Und: "Da auch alle anderen davon profitieren lassen. Und dann einfach meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison haben." Dynamo Dresden Das ärgert Dynamo-Trainer Thomas Stamm am Ausscheiden der DFB-Elf Laut Sportboss Sören Gonther (39), der um ihn bereits seit Januar buhlte, bestenfalls eine "KSC-Saison. Nie etwas mit unten zu tun haben, ruhig im oberen Fahrwasser".

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Dynamo Dresden: Nicolai Rapp hat auch ab und zu ein paar Fragen