Dynamo-Noten gegen Mannheim: Großer Kampf vom ganzen Team, aber zwei stechen heraus!

Tim Schreiber (M.) hielt den Kasten der SGD weitgehend sauber - beim Gegentreffer hatte er keine Chance. © Lutz Hentschel

Tim Schreiber: War aufmerksam, strahlte Ruhe aus, klärte auch mal unkonventionell mit dem Fuß. Mächtig Dusel hatte er beim Lattenknaller von Samuel Abifade (49.), Sekunden später beim 1:1 (51.) machtlos, stark gegen Terence Boyd (90.) - Note: 2

Jonas Sterner: War im Grunde nur im Vorwärtsgang, sprintete auf der rechten Seite hoch und runter. Hatte dennoch die Abwehrarbeit ebenso im Griff, kämpferisch top - Note: 2

Lukas Boeder: Klärte das meiste spielerisch, packte in der Not aber auch mal die gewinnbringende Grätsche aus, hatte aber in Durchgang zwei seine liebe Mühe - Note: 3

David Kubatta: Direkt am Mann stand er gut, wenn die Bälle in die Tiefe kamen, hatte er ab und an Probleme. Holte sich die Bälle aber meist noch zurück - Note: 3

Sascha Risch (bis 66.): Blockte, grätschte, rannte. Flanken über seine Seite kamen nur bei Ecken. Diesmal aber in der Offensive nicht so auffällig - Note: 3

Aljaz Casar (bis 66): Der Ruhepol, der gerade in hektischen Phasen immer wieder beruhigte. Drehte immer wieder auf und brachte seine Mitspieler in Position - Note: 2