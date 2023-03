Dynamo Dresden: So klappt es doch mit dem Aufstieg

Dresden - Wie sich die Zeiten doch ändern. Im Herbst noch ohne große Konstanz, jetzt seit Jahresbeginn ohne Niederlage. In den ersten acht Spielen in diesem Kalenderjahr haben nur Osnabrück (21) und die "U23" von Freiburg (20) mehr Punkte geholt als Dynamo Dresden (18). Die SGD ist wieder oben dran. Was ist jetzt noch möglich?