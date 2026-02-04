Dynamo-Boss Gonther zieht Fazit zu erster Transferphase: "Sehr gut gearbeitet"

Dresden - Mitte Dezember wusste Sören Gonther Bescheid über seine neue Aufgabe, am 2. Januar wurde er als neuer Sport-Geschäftsführer bei Dynamo Dresden vorgestellt. Einen guten Monat später blickt er auf seine erste Transferphase zurück. Es hat sich etwas getan, sechs Neuzugängen stehen vier Abgänge gegenüber. Mit TAG24 zog der 39-Jährige eine Bilanz dieser schnelllebigen Wochen.

Gonther: "Absolut. In so einem Transferfenster, gerade im Winter, gehen immer wieder Türen auf und zu. Aber wir haben sehr gut gearbeitet, ich bin mit den Neuzugängen sehr zufrieden. Wir haben die gewünschte Qualität in den Kader geholt. Das beweisen auch die sieben Punkte aus den ersten drei Spielen."

Sören Gonther: "Ich habe sofort meinen ersten Urlaubsantrag eingereicht - und ihn wieder zurückgezogen. Nein, das war schon knackig. Die Anspannung ist schon gegen Mittag abgefallen, als wir wussten, da passiert nichts mehr."

Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39, l.) und Trainer Thomas Stamm (42) im Türkei-Camp. Beide haben Hand in Hand den Kader verstärkt. © Lutz Hentschel

TAG24: Was ist im Winter eigentlich schwieriger, Spieler zu holen oder abzugeben?

Gonther: "Eindeutig Spieler abzugeben. Wenn du der Meinung bist, einen Jungen abzugeben, kann er das ganz anders sehen - selbst, wenn er in der Hinrunde nicht so viel gespielt hat. Ihm das darzulegen, ist schon schwierig und keine leichte Aufgabe. Es sitzt dir ja ein Mensch gegenüber. Bei den Neuzugängen musst du natürlich auch mit viel Überzeugung herangehen. Wir waren in der Winterpause Letzter, da musst du schon ordentliche Argumente auf den Tisch packen. Aber das ist am Ende deutlich leichter. Und es hat gut funktioniert."

TAG24: Was auffällt: Von den sechs Neuzugängen sind fünf Leihen dabei, auf der anderen Seite hat auch Dynamo jetzt insgesamt vier Profis, die zu anderen Vereinen ausgeliehen sind. Das neue Modell im Profi-Fußball?

Gonther: "Das ist nicht neu, hat sich bereits in den vergangenen Jahren so entwickelt. Es ist auf alle Fälle ein Trend. Vor allem Leihen mit einer Kaufoption. Solch eine Leihe soll im besten Fall eine Win-Win-Situation für Spieler und Vereine sein. Für den Profi ist es die Möglichkeit, sich durch mehr Einsatzzeit wieder in den Vordergrund zu spielen. Ihm nützt es nichts, wenn er in der Rückrunde auf der Bank oder der Tribüne sitzt und dadurch vielleicht gänzlich vom Radar verschwindet. Passiert das, wird es im kommenden Sommer ganz schwer für denjenigen. Dafür ist der Fußball - und auch das Profigeschäft - viel zu schnelllebig geworden. Die Vereine wiederum verstärken sich für den Moment und haben die Möglichkeit, sich den Profi genauer anzuschauen, um ihn im darauffolgenden Sommer vielleicht fest zu verpflichten."