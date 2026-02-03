Daferner ganz emotional vor dem K-Block: Erstes Tor seit drei Monaten für Dynamos Torjäger

Dresden - Was ihm dieses Tor bedeutet hat, konnte man Christoph Daferner (28) bei seinem emotionalen Torjubel vor dem K-Block ansehen. Da sprudelte es bei Dynamo Dresdens Top-Scorer nur so heraus. Knapp anderthalb Stunden später gab sich der Stürmer aber schon wieder ganz nüchtern.

Da hat es eingeschlagen: Christoph Daferner (28, verdeckt) drehte nach seinem Kopfballtor zum 1:0 jubelnd ab. © Lutz Hentschel

"Natürlich tat es gut. Aber es wäre noch schöner gewesen, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Klar gibt es mir ein gutes Gefühl, aber ich zweifle grundsätzlich nicht mehr an mir selber", befand Daferner ganz trocken in der Mixed-Zone des Rudolf-Harbig-Stadions nach dem 1:1 gegen Arminia Bielefeld.

Erstmals seit dem 12. Spieltag durfte der 28-Jährige wieder von Beginn an ran, weil Vincent Vermeij (31) aufgrund eines grippalen Infekts fehlte.

Erstmals seit dem 25. Oktober 2025 (10. Spieltag) traf Daferner mal wieder ins gegnerische Tor. Und trotzdem: Sechs Treffer sowie zwei Vorlagen, keiner bei Schwarz-Gelb hat mehr!

"Fakt ist auch eins: Es ist eigentlich komplett egal, ob ich jetzt fünf oder zehn Spiele von Anfang an mache bis zum Saisonende. Hauptsache ist, wir schaffen den Klassenerhalt. Ob ich von Anfang an spiele, ist eher nebensächlich", sagte der Goalgetter.

"Wichtig ist einfach, dass wir die Klasse halten. Alles andere, wer wie oft von Anfang an spielt, ist vielleicht für euch interessant. Aber für uns zählt nur der Klassenhalt."