Spielplan ist da! Gegen diesen Klub startet Dynamo in die Zweitliga-Saison

Dresden - Na, das fetzt! Es geht gleich richtig rund: Was für ein Kracher! Der Elb-Clasico in der 2. Bundesliga steigt am 2. Spieltag (8. bis 10. August), wenn Aufsteiger Dynamo den 1. FC Magdeburg empfängt. Es ist das erste Heimspiel der Schwarz-Gelben. Da wird der Rasen brennen.