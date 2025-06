Zwei Neue bei Dynamo: Faber für die Viererkette, Amoako ist Sechser

Unterschrieb gestern seinen Leihvertrag: Konrad Faber. © SG Dynamo Dresden e.V.

Andi Hoti (22), Sascha Risch (25), Mika Baur (20), Christoph Daferner (27) - in allen steckt ein kleines bisschen Freiburg. Trainer Thomas Stamm (42) arbeitet gern mit Spielern, die er schon kennt. Claudio Kammerknecht (25) darf da natürlich nicht vergessen werden, "Kammer" war aber schon vor Stamm da. Nun also auch Faber, der gebürtiger Breisgauer wurde unter anderem in der "U23" des SC Freiburg ausgebildet.

Nach dem Abgang von Jonas Sterner (23) nach Hannover klaffte auf der rechten Seite in der Viererkette eine große Lücke. "Nach dem Leih-Ende von Jonas haben wir auf der rechten Abwehrseite eine vakante Position gehabt, die wir schnellstmöglich mit einem ähnlichen Spielertyp besetzen wollten", sagt Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel.

Faber selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: "Dynamo habe ich bereits zuletzt, auch wegen ehemaligen Mitspielern, immer im Blick gehabt und die gute Entwicklung verfolgt. Ich blicke mit großer Vorfreude auf die Zeit, die jetzt ansteht."

Einer davon ist Dominik Kother (25). Mit ihm spielte er in Regensburg, beide stiegen 2024 mit dem SSV Jahn in die 2. Liga auf.