Dynamo-Flop vor Abschied? Duah spielt bei Drittligist vor

Dresden - Ist es das Ende eines unsäglichen Kapitels in der Transferhistorie von Dynamo ? Für die erste Mannschaft der Schwarz-Gelben hatte Dennis Duah (21) in der vergangenen Drittliga -Saison kein einziges Pflichtspiel bestritten, steht seit seiner Verpflichtung im Sommer des vergangenen Jahres auf dem Abstellgleis. Seine Leidenszeit scheint nun vorüber.

Dennis Duah (21) hat offenbar einen neuen Arbeitgeber gefunden. © Lutz Hentschel

Der 1,90 Meter große Innenverteidiger steht nämlich vor einem Tapeten- und Vereinswechsel. Denn wie TAG24 erfuhr, könnte der 21-Jährige zeitnah für einen Ost-Rivalen auflaufen.

Demnach könnte Duah, dessen Vertrag bei der SGD mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga erst verlängert worden war, den Abflug in Richtung Lausitz machen. So sickerte durch, dass der gebürtige Hagenower eine Einladung zum Probetraining bei Drittligist Energie Cottbus erhalten hat. Das bestätigt FCE-Pressesprecher Stefan Scharfenberg-Hecht auf Nachfrage.

Ein Wechsel scheint somit nicht unwahrscheinlich, im Gegenteil: "Wir hatten auch nicht mehr die Überzeugung, dass es der richtige Weg ist", hatte Geschäftsführer Thomas Brendel (49) jüngst einen möglichen Duah-Abgang angedeutet.

"Wir haben ihm mitgeteilt, dass wir ihn in der Trainingsplanung nicht mehr berücksichtigen. Er hat Zeit, sich nach etwas Neuem umzuschauen", erteilte man ihm zugleich die Freigabe zum Wechsel.