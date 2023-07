Dynamo-Sportchef Becker fordert: "Wir müssen aufsteigen!"

Walchsee - Dynamo Dresdens Trainingslager neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Bereits am heutigen Freitagnachmittag reist der Drittligist in Richtung Prag. Sportgeschäftsführer Ralf Becker (52) spricht daher über sein Fazit, weitere Transfers und die anstehende Saison.

Becker: "Das ist nicht immer schön, wir haben aber klargemacht, mit welchen Spielern wir planen. Spieler und Berater sind informiert - keine schöne Situation, aber ich hoffe, dass in den nächsten Wochen was im Sinne der Spieler passieren wird."

Becker: "Im Großen und Ganzen haben wir richtig gute Jungs bekommen. Wir sind noch auf einer Position der Meinung, dass wir noch einen Spieler brauchen. Das ist ein Innenverteidiger. Das werden wir machen, alles andere schauen wir uns noch an. Ich sehe uns aber gut aufgestellt. Entwickeln kann sich aber immer etwas, es kann also sein, dass der ein oder andere zusätzlich dazukommt."

Ralf Becker hat ein klares Ziel vor Augen: den Aufstieg! Sonst verlängert sich sein Vertrag nicht. © Max Patzig

TAG24: Wird es diese Saison aber vielleicht etwas schwieriger?

Becker: "Da wäre ich vorsichtig. Auch vergangene Saison waren bis zum Ende viele in der Verlosung. Überraschungen sind auch immer möglich, weil die Unterschiede deutlich kleiner sind als in den Ligen darüber. Am Ende müssen wir auf uns schauen, weil wir die geilsten Fans der Liga, ein super Trainer-Team und eine richtig gute Mannschaft haben. Am Ende entscheiden wir, wo wir stehen."

TAG24: Ihr Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. Wie gehen Sie damit um?

Becker: "Das ist mit dem Aufsichtsrat ganz klar besprochen. Was meine Person betrifft, ist klar: Wir müssen diese Saison aufsteigen. Das steht über allem und ich denke jetzt nicht schon weiter."