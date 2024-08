Spiele "von hinten heraus lenken": Joker für Dynamo-Coach Stamm wichtiger als Startelf!

Dresden - "Ich glaub', es geht schon wieder los!" Dresden ist im Kaisermania -, Dynamo im Fußball-Fieber. Am morgigen Sonntag fällt bei Viktoria Köln der Startschuss für die Saison 2024/2025. "Die Vorfreude ist groß", sagt Thomas Stamm (41), der erstmals bei einem Pflichtspiel als Trainer auf der Bank sitzt.

Gibt im jeden Training Vollgas und will das nun auch von seinen Jungs sehen: Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41, l.). Er feiert seine Pflichtspiel-Premiere auf der Trainerbank der SGD. © Lutz Hentschel

Natürlich sind alle gespannt darauf, welche elf Spieler Stamm ins Rennen schicken wird. Das hängt auch davon ab, ob Niklas Hauptmann (28) und Vinko Sapina (29) bei 100 Prozent sind. Trainiert haben sie am Freitag.

Laufen beide auf, dürfte es keine großen Überraschungen geben. Maximal auf der rechten Außenbahn und im Sturmzentrum gibt es noch Fragezeichen.

Für den Coach ist es aber auch nicht am wichtigsten, wer anfängt, sondern wer aufhört. Er möchte auch starke Reservisten haben, die immer in der Lage sein können, Spiele zu drehen oder gänzlich zu entscheiden. Ein gutes Beispiel ist dabei die EM. Gerade in der K.-o.-Phase wurden etliche Spiele durch Einwechsler entschieden.

"Das ist ja nicht erst eine Erkenntnis seit der EM, das ist eine Erkenntnis aus den letzten Jahren, die ich als Trainer gemacht habe. Immer dann, wenn du erfolgreich warst als Gruppe, war es oft auch so, dass du Spiele hinten heraus lenken konntest", so Stamm.

"Wenn du einen Rückstand aufholen oder deinen Vorsprung ausbauen willst. Das ist ein Qualitätsmerkmal, das wollen wir hinbekommen. Das haben wir für uns definiert."