Traum geplatzt! Deutschland scheidet bei der EM bitter gegen Spanien aus

Stuttgart - Der Traum geplatzt, die Karriere von Toni Kroos (34) beendet: Deutschland ist auf ganz bittere Art und Weise bei der Heim- EM im Viertelfinale ausgeschieden. Ein Last-Minute-Tor der Spanier in der 120. Minute zerstörte kurz vor dem Elfmeterschießen alle Finalhoffnungen der Deutschen.

Dann war das Elfmeterschießen zum Greifen nahe, doch Mikel Merino traf in der 120. Minute mitten ins deutsche Herz.

RB-Leipzig -Star Dani Olmo hatte die Spanier in der 52. Minute in Führung geschossen. Florian Wirtz rettete die DFB-Elf in der 89. Minute mit dem 1:1-Ausgleich in die Verlängerung.

Julian Nagelsmann: "Alle sind traurig. Wir hatten zwei gute Ansprachen von Joshua Kimmich und Toni Kroos, die die Dinge gut eingeschätzt haben. Heute war es nicht verdient. Wir hatten die klareren Chancen. Der Schiedsrichter hat etwas mehr für Spanien gepfiffen. Wir haben gut gekämpft. Ich habe den Spielern gesagt, dass wir gemeinsam wieder schönere Momente auf Nationalmannschafts-Niveau erlebt haben. Das Kompliment, was wir von den Fans bekommen haben, geben wir zurück. Wir waren in der Verlängerung dem Sieg näher. Wir haben mehr investiert als die Spanier, aber sie sind am Ende die glücklicheren."

Julian Nagelsmann zum Thema Handspiel: "Am Ende ist es ein Thema, das schwer zu bewerten ist. Es ist fußballike, ob ich bewerte, ob der Ball auf den Stuttgarter Markplatz geht. Wenn ich ein strittiges Handspiel habe und ich knall ihn auf die Tribüne, ist es was anderes. Da war der Elfmeter gegen die Schweiz weniger einer."

Zum Thema der Wechsel nach der Halbzeit: "Emre Can wirkte müde oder angespannt, aber er hatte nicht so viele Aktionen im Zweikampf wie erhofft."

Zum Thema Florian Wirtz: "Er hat bei Leverkusen viel gespielt. Es war eine körperlich anstrengende Saison und er hatte einen Kreuzbandriss, der noch nicht fünf Jahre zurück ist, dann brauchen junge Spieler auch mal eine Pause."

Zum Karriereende von Toni Kroos: "Ich hatte von Beginn an tolle Gespräche mit einem außergewöhnlichen Menschen. Wir hätten ihm gern einen schöneren Abschied geschenkt. Es ist verrückt, dass alle gesagt haben, dass man ihn nicht holen soll und am Ende sagen alle, es sei die beste Entscheidung überhaupt gewesen. Aber da sieht man wieder, wie die Fußball-Welt so tickt."

Nagelsmann über die Worte von Toni Kroos in der Kabine: "Generell hat er gesagt, dass der Glaube im Turnier gewachsen ist. Das sollen wir so weiter machen."

Julian Nagelsmann abschließend: "Es ist eine tolle Erfahrung, ein Turnier im eigenen Land zu erleben. Ich finde schon, dass wir ein Land wieder geweckt haben, was etwas in der Tristesse liegt. Es ist nicht so schön, dass wir zwei Jahre auf das nächste große Turnier warten müssen."