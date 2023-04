Startet Dynamo-Verteidiger Kevin Ehlers gegen Mannheim? "Ich habe lange genug gewartet!"

Dresden - Jakob Lewald gesperrt (24), Claudio Kammerknecht (23) auf der Position in der rechten Viererkette mit dem Prädikat "besonders wertvoll" versehen. Es könnte endlich die Zeit von Kevin Ehlers (22) in der Innenverteidigung kommen. "Ich hoffe. Ich habe lange genug gewartet, bin heiß", sagt er.

Beim Pokalspiel vor drei Wochen gegen den FSV Zwickau (0:1) stand Kevin Ehlers (22, Nr. 39) letztmals in der Startelf. Am Sonnabend gegen Mannheim könnte es wieder so weit sein. © Lutz Hentschel

Wer aufs Alter von "Ehle" schaut, der staunt immer so ein bisschen. Der Junge ist erst 22 und doch schon lange dabei. Seine vierte Saison ist es bei den Profis, er ist mit der Dienstälteste bei Dynamo Dresden. Aber es ist nicht seine Spielzeit bisher.

Bis auf einen Infekt vor dem Spiel in Dortmund stand er immer im Kader, aber selten lange auf dem Platz. Neunmal Startelf, zehnmal eingewechselt.

Was für Dynamo gut ist, die stabilen Innenverteidiger Lewald, Kammerknecht und Tim Knipping (30), war für ihn schlecht. Ehlers stand meist hintendran. Bis jetzt.

Bereit ist er, gegen Mannheim zu beginnen: "Wenn es so kommen sollte, freue ich mich drauf." Doch für ihn zählt nicht seine persönliche Bilanz, sondern die der Mannschaft.

"Die nächsten Spiele sind Partien gegen Gegner von oben. Es werden heiße Duelle. Wir spielen eine super Rückrunde, wollen nach der Niederlage in Saarbrücken wieder in die Spur kommen, wollen die drei Punkte. Das ist alles, was zählt", so Ehlers.