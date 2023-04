Dynamo-Verteidiger Kammerknecht besticht in ungewohnter Position!

Dresden - Gespräche nach Spielen sind mit Dynamo-Verteidiger Claudio Kammerknecht (23) immer Gold wert. Bei Niederlagen offen und ehrlich, nach Siegen schon mal flapsig. So stand der 23-Jährige nach dem 1:0 in Osnabrück in der Mixed-Zone vor der Kabine. Aus der dröhnte "Bibi & Tina". Er zog die Augenbrauen hoch: "Ich geh' da jetzt nicht rein", sagte er laut lachend.