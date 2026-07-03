Spielplan da! So startet Dynamo Dresden in die neue Saison
Dresden - Dynamo Dresden startet auswärts beim 1. FC Nürnberg in die neue Saison in der 2. Bundesliga. Das ergab die Veröffentlichung der Spielpläne durch die Bundesliga am Donnerstag. Das Spiel beim FCN steigt am 8. oder 9. August, die genaue Terminierung wird noch vorgenommen.
Zum Heimauftakt empfängt das Team von Trainer Thomas Stamm den SV Darmstadt 98 (14. bis 16. August). Dabei wird Stand jetzt aufgrund des Urteils nach den Ausschreitungen gegen Hertha BSC in der Vorsaison der gesamte K-Block gesperrt sein.
Am Wochenende vom 18. bis 20. September findet das erneute Aufeinandertreffen im Dynamo-Tempel mit der "Alten Dame" statt. Das erste Ost-Duell steigt im Oktober gegen den 1. FC Magdeburg (16.-18. Oktober). Gegen Aufsteiger Energie Cottbus muss die SGD am vorletzten Spieltag vor Weihnachten zu Hause (11.-13. Dezember) ran.
Mit dem VfL Wolfsburg wartet ein dicker Brocken zum Abschluss der Hinrunde, der Spieltag wird allerdings erst nach der Winterpause am Wochenende vom 15. bis 17. Januar ebenfalls daheim ausgetragen.
Heißt im Klartext, dass die SGD sowohl die Ost-Duelle, als auch die Kracherspiele gegen Wolfsburg, Darmstadt und den FC. St Pauli (27. bis 29. November) allesamt in der Hinrunde im Rudolf-Harbig-Stadion bestreitet.
Dynamo Dresden: lange Länderspielpause im Oktober
Auswärts hat die SGD unter anderem Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim (28. bis 30. August) sowie den 1. FC Kaiserslautern (20. bis 22. November) vor der Brust.
Neu in dieser Saison ist eine lange Länderspielpause vom 21. September bis 6. Oktober. In der 16-tägigen Pause absolvieren die Nationalteams insgesamt vier Länderspiele. Die zweite Pause findet vom 9. bis 17. November statt und bleibt damit unverändert.
Die letzte Begegnung vor Weihnachten findet vom 18. bis 20. Dezember statt, Dynamo Dresden muss dann beim Karlsruher SC antreten.
Das erste Heimspiel des neuen Jahres steigt dann am Wochenende vom 22. bis 24. Januar gegen den 1. FC Nürnberg.
Der letzte Spieltag wird zeitgleich (15.30 Uhr) am 23. Mai ausgetragen, das Stamm-Team beschließt die Saison auswärts beim VfL Wolfsburg.
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Der gesamte Spielplan von Dynamo Dresden für die Saison 2026/27 im Überblick
Spieltermine Dynamo Dresden in der Hinrunde der 2. Bundesliga:
1. Spieltag: 1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden (8./9. August 2026)
2. Spieltag: Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 (14. bis 16. August 2026)
3. Spieltag: 1. FC Heidenheim - Dynamo Dresden (28. bis 30. August 2026)
4. Spieltag: Dynamo Dresden - VfL Bochum (4. bis 6. September 2026)
5. Spieltag: Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden (11. bis 13. September 2026)
6. Spieltag: Dynamo Dresden - Hertha BSC (18. bis 20. September 2026)
7. Spieltag: VfL Osnabrück - Dynamo Dresden (9. bis 11. Oktober 2026)
8. Spieltag: Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg (16. bis 18. Oktober 2026)
9. Spieltag: Holstein Kiel - Dynamo Dresden (23. bis 25. Oktober)
10. Spieltag: Hannover 96 - Dynamo Dresden (30. Oktober bis 1. November 2026)
11. Spieltag: Dynamo Dresden - Greuther Fürth (6. bis 8. November 2026)
12. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden (20. bis 22. November 2026)
13. Spieltag: Dynamo Dresden - FC St. Pauli (27. bis 29. November 2026)
14. Spieltag: Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden (4. bis 6. Dezember 2026)
15. Spieltag: Dynamo Dresden - Energie Cottbus (11. bis 13. Dezember 2026)
16. Spieltag: Karlsruher SC - Dynamo Dresden (18. bis 20. Dezember 2026)
17. Spieltag: Dynamo Dresden - VfL Wolfsburg (15. bis 17. Januar 2027)
Spieltermine Dynamo Dresden in der Rückrunde der 2. Bundesliga:
18. Spieltag: Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg (22. bis 24. Januar 2027)
19. Spieltag: SV Darmstadt 98 - Dynamo Dresden (29. bis 31. Januar 2027)
20. Spieltag: Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim (5. bis 7. Februar 2027)
21. Spieltag: VfL Bochum - Dynamo Dresden (12. bis 14. Februar 2027)
22. Spieltag: Dynamo Dresden - Eintracht Braunschweig (19. bis 21. Februar 2027)
23. Spieltag: Hertha BSC - Dynamo Dresden (26. bis 28. Februar 2027)
24. Spieltag: Dynamo Dresden - VfL Osnabrück (2. bis 4. März 2027)
25. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden (5. bis 7. März 2027)
26. Spieltag: Dynamo Dresden - Holstein Kiel (12. bis 14. März 2027)
27. Spieltag: Dynamo Dresden - Hannover 96 (19. bis 21. März 2027)
28. Spieltag: Greuther Fürth - Dynamo Dresden (2. bis 4. April 2027)
29. Spieltag: Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern (9. bis 11. April 2027)
30. Spieltag: FC St. Pauli - Dynamo Dresden (16. bis 18. April 2027)
31. Spieltag: Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld (23. bis 25. April 2027)
32. Spieltag: Energie Cottbus - Dynamo Dresden (7. bis 9. Mai 2027)
33. Spieltag: Dynamo Dresden - Karlsruher SC (14. bis 16. Mai 2027)
34. Spieltag: VfL Wolfsburg - Dynamo Dresden (23. Mai, 15.30 Uhr)
Titelfoto: IMAGO / Sportfoto Rudel