Spielplan da! So startet Dynamo Dresden in die neue Saison

Dresden - Dynamo Dresden startet auswärts beim 1. FC Nürnberg in die neue Saison in der 2. Bundesliga . Das ergab die Veröffentlichung der Spielpläne durch die Bundesliga am Donnerstag. Das Spiel beim FCN steigt am 8. oder 9. August, die genaue Terminierung wird noch vorgenommen.

Jonas Sterner (r.) und Dynamo Dresden starten beim 1. FC Nürnberg in die neue Saison. © IMAGO / Sportfoto Rudel

Zum Heimauftakt empfängt das Team von Trainer Thomas Stamm den SV Darmstadt 98 (14. bis 16. August). Dabei wird Stand jetzt aufgrund des Urteils nach den Ausschreitungen gegen Hertha BSC in der Vorsaison der gesamte K-Block gesperrt sein.

Am Wochenende vom 18. bis 20. September findet das erneute Aufeinandertreffen im Dynamo-Tempel mit der "Alten Dame" statt. Das erste Ost-Duell steigt im Oktober gegen den 1. FC Magdeburg (16.-18. Oktober). Gegen Aufsteiger Energie Cottbus muss die SGD am vorletzten Spieltag vor Weihnachten zu Hause (11.-13. Dezember) ran.

Mit dem VfL Wolfsburg wartet ein dicker Brocken zum Abschluss der Hinrunde, der Spieltag wird allerdings erst nach der Winterpause am Wochenende vom 15. bis 17. Januar ebenfalls daheim ausgetragen.

Heißt im Klartext, dass die SGD sowohl die Ost-Duelle, als auch die Kracherspiele gegen Wolfsburg, Darmstadt und den FC. St Pauli (27. bis 29. November) allesamt in der Hinrunde im Rudolf-Harbig-Stadion bestreitet.