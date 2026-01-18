Jede Menge offene Fragen bei Dynamo, aber der Auftakt liefert die Antworten

Dresden - Kann es eine bessere Standortbestimmung geben? Für Dynamo Dresden ist zum Start der Rückrunde gleich ordentlich Feuer drin. Greuther Fürth , der 1. FC Magdeburg und Arminia Bielefeld - allesamt direkte Konkurrenten im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Danach weißt du, wie deine Chancen noch stehen.

Sören Gonther (39) und Thomas Stamm (42, v.l.) wollen sich nicht zu sehr mit dem "Was ist wenn?" befassen. © Lutz Hentschel

"Ich weiß um die Spiele, ich weiß auch um die Spiele danach. Ich bin aber kein großer Freund davon zu rechnen. Das ist ein großer Fehler. Von zu weit zu blicken auch nicht. Deswegen habe ich vollen Fokus auf Greuther Fürth. Nichts anderes zählt", macht Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) klar.

Er weiß aber auch: "Wir brauchen nicht drüber reden, wenn Letzter gegen Vorletzter spielt, am ersten Spieltag der Rückrunde, dass ein Sieg da gut Schwung geben kann und eine Niederlage da natürlich ordentlich wehtun könnte."

Der 38-Jährige hält es da ganz mit Louis van Gaal. Der frühere Coach von Bayern München "sagte immer, Tod oder Gladiolen! Das trifft es für so ein Spiel. Trotzdem werde ich den Finger heben, egal wie es ausgeht. Wenn wir das Spiel gewinnen, ist nichts passiert. Und wenn wir das Spiel verlieren, ist aber auch noch nichts passiert."

Fürth (Samstag, 13 Uhr) wird Antworten liefern auf ganz viele Fragen: Hat man aus der Hinrunde gelernt und in der Wintervorbereitung die richtigen Hebel bedient? Können die Neuzugänge tatsächlich schnell weiterhelfen? Passt in der Mannschaft? Wie steht es um das Band zwischen Team und Fans?

Gefühlt ist alles möglich, aber: "Dieses eine Spiel wird auf die gesamte Rückrunde noch nichts aussagen oder noch zu keiner Entscheidung führen. Trotzdem voller Fokus darauf, denn ein Sieg kann natürlich einen Stein ins Rollen bringen", hofft Gonther.