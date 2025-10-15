 2.563

Gute und schlechte Erinnerungen: Dynamo-Kapitän Kutschke fordert drei Punkte gegen Münster

Stefan Kutschke hat sich vor dem Spiel gegen Preußen Münster an die vergangenen Duelle erinnert - und fordert nun einen Sieg von Dynamo Dresden.

Von Jens Maßlich

Dresden - Mallorca ist gerade für viele Deutsche das richtige Fluchtziel, um den trüben Bedingungen in der sächsischen Landeshauptstadt zu entfliehen. Stefan Kutschke (36) braucht das nicht, auch wenn Dynamos Kapitän zumindest im Scherz am Dienstag bei nasskaltem Wetter darüber nachgedacht hat.

Gute Erinnerungen an Münster: 2016 feierten Stefan Kutschke (2.v.l.) & Co. dort eine Aufstiegsparty. (Archivfoto)  © imago/Fotostand

"Wir sind damals von Münster nach Mallorca geflogen. Ich habe schon gehofft, ihr sagt jetzt, wir können das wieder, weil es ein gutes Omen ist", fragte "Kutsche" die Medienvertreter, als er zu seinen Erinnerungen an den nächsten Gegner befragt wurde.

2016 feierten der Stürmer und seine Kollegen beim 3:2-Erfolg - bei dem Kutschke zum frühen 1:0 traf - in Münster eine große Aufstiegsparty.

Danach ging es direkt von dort auf die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen. Beim letzten Auftritt im März 2024 musste man allerdings nach der 0:1-Niederlage mehr oder weniger den Aufstieg abhaken.

"Das war keine gute Erinnerung. Aber die Spiele werden neu gespielt. Das spielt keine Rolle jetzt für die neue Zeit", erklärt der 36-Jährige.

"Man muss es so sehen, das ist ein neues Spiel. Es ist immer schwierig. Wir hatten aber auch in der dritten Liga schwierige Gegner. Und dann kam ein Auftritt von der Mannschaft, wo man nur den Hut ziehen konnte. Und Gleiches erwarte ich jetzt von uns in Münster."

Stefan Kutschke will mit Dynamo Dresden in den Tritt kommen

Mit voller Kapelle, Stefan Kutschke (36, l.) will den nächsten Sieg.  © Lutz Hentschel

Denn Kutschke macht auch klar: "Ein Punkt in Münster reicht nicht. Nein, du brauchst Siege. Du musst Spiele gewinnen. Wir müssen uns von den Unentschieden lösen!"

Der Routinier will das nicht als Kampfansage verstehen, "aber du fährst schon nach Münster und willst Spiele gewinnen. Das sollte immer das Ziel sein bei jedem Spiel. Und diese ganzen Vorbotschaften, die vielleicht vor so einem Spiel herrschen, vielleicht kein gutes Pflaster und was es alles gibt, sind egal".

Gerade die Phase jetzt bis zur nächsten Länderspielpause mit Spielen gegen Münster, Paderborn, Hertha BSC und Nürnberg wird entscheidend sein.

Kutschke: "Du musst in den Tritt kommen. Jetzt geht es los, diese guten Leistungen umzumünzen in Punkte. Dass du nicht immer so auf der Stelle trittst. Du musst dich irgendwann belohnen!"

