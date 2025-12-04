Na, wer will? Dynamo sucht weiter nach neuem Sport-Chef!

Dresden - Wer hat Lust auf den Posten des Sportgeschäftsführers bei Dynamo Dresden ? Wer will, kann sich noch bis Sonntag bewerben.

Gehören zum Kandidatenkreis: Sören Gonther (38, v.l.n.r.), Sebastian Freis (40) und Sven Mislintat (53). © Fotomontage (3): IMAGO/Baering,Picture Point/Roger Petzsche,IMAGO/Eibner

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen mit der Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und der Gehaltsvorstellung können bis 7. Dezember abgegeben werden.

Der Verein hat wider Erwarten die Stelle doch kurzfristig ausgeschrieben, was zuvor nicht geplant war. Und der neue Aufsichtsrat hat sich für einen Sportgeschäftsführer und nicht für einen Sportdirektor entschieden. Es geht also um die direkte Nachfolge des vor einem Monat beurlaubten Thomas Brendel (49).

Der Sonntag ist die einzige Frist auf das am Montagabend auf die SGD-Homepage gestellte Jobangebot. Weitere gibt es nicht.

Daher könnte es passieren, dass bei einem sofortigen Beschluss der Neue schon am Montag vorgestellt wird. Aber es ist eher davon auszugehen, dass er erst im Januar beginnt.