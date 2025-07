Dynamos Credo für die kommende Zweitliga-Saison: Teamgeist trotz Konkurrenzkampf

Bei Dynamo herrscht ein Konkurrenzkampf um die Besetzung der Stamm-Elf. Youngster Tony Menzel sieht darin einen Vorteil.

Von Michael Thiele, Jens Maßlich

Dresden - Tony Menzel (20) 45 Minuten gegen Zwickau, Vinko Sapina (30) in den 45 Minuten danach gegen Wolfsburg: Ein Fingerzeig in Sachen Startformation für den Ligastart in zwei Wochen? Dynamos Kicker bringen sich für die Stamm-Elf in Stellung, ausgerechnet der Youngster sieht darin sogar einen Vorteil.

Tony Menzel (20, M.) sieht im Konkurrenzkampf einige Vorteile. © PICTURE POINT / S. Sonntag "Dieser Konkurrenzkampf ist enorm wichtig, gerade dann noch einmal in der Ligaphase. Jeder muss Bock haben, sich und die anderen pushen. Dieses Konkurrenzdenken macht uns auch persönlich besser", erklärt Menzel nach dem Mini-Turnier am Wochenende in Zwickau. "Ich gehe damit ganz normal um, wie jeder. Egal ob erstes oder zweites Team, wir alle haben Bock, zu spielen. Es kommt auch auf die Trainingsleistung an. Wenn du die nicht bringst, dann spielst du auch nicht." Für Menzel ist es inzwischen die dritte Vorbereitung bei den Dynamo-Profis, die zweite unter Thomas Stamm (42). Und der 20-Jährige stellt fest: "Ich denke, da kann ich auch für die Mannschaft sprechen, wenn ich sage, dass wir auf einem guten Weg für die 2. Bundesliga sind. Gerade mit den Läufen nach den Spielen, um auf das Level von 90 Minuten zu kommen. Wir sind auf jeden Fall gut dabei, um an unserer Fitness zu arbeiten." Dynamo Dresden Packt Dynamo den Klassenerhalt? Das sagt Ex-Dresdner und VfL-Kapitän Arnold Dynamo Dresden Viele Chancen, aber keine Tore: Dynamo geht beim Mini-Turnier in Zwickau leer aus Ob es im Vorjahr genauso intensiv zuging, kann er nicht mehr sagen. Aber in Sachen Entwicklung ist in den nächsten zwei Wochen "auf jeden Fall noch Luft nach oben. Trotzdem waren wir eine eingespielte Truppe."

Dynamo-Motor Vinko Sapina setzt auf Geschlossenheit