Gelungenes Wochenende: Dynamo triumphiert auch in Freital!

David Kubatta (2.v.l.) traf kurz vor Ende der Partie zum 2:0 für die SGD. © Dennis Hetzschold

Im Gegensatz zum 2:1-Erfolg in Finsterwalde gegen Viktoria Berlin am Vortag setzte Coach Thomas Stamm wie angekündigt auf eine völlig neue Elf. Einzig Stefan Kutschke, der am Samstag für den verletzten Christoph Daferner eingewechselt wurde, spielte erneut.

Im Gegensatz zum Berlin-Spiel konnte er sich aber nicht wirklich in Szene setzen. Einzig ein Kopfball (7.), der klar neben das Tor ging, stand in den ersten 45 Minuten auf dem Chancenzettel.

Ohnehin passierte in die Richtung nur wenig. Gegen Berlin noch recht verschwenderisch mit den zahlreichen Chancen umgegangen, gegen den Fünftligisten aus der Nachbarschaft die wenigen, die es gab, mehr oder weniger genutzt.

Oliver Batista Meier (29.) brachte die SGD mit einem Freistoß aus knapp 18 Metern in Führung, Paul Lehmann (34.) hatte nur wenige Minuten später das 2:0 auf dem Fuß. Doch Freital-Keeper Matti Kamenz war rechtzeitig zur Stelle.

Defensiv standen die Hausherren vor rund 3000 Zuschauern gut, offensiv gelang den Mannen - übrigens ohne Akaki Gogia, der sich aktuell beim SC fit hält - fast gar nichts.