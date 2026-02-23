Dynamo-Noten gegen Hannover: Licht und Schatten, aber einer läuft zur Höchstform auf

Hannover - Es bleibt dabei: Gegen die Top-5-Teams der Liga kann Dynamo nicht gewinnen, holte aber vor 40.300 Zuschauern bei den heimstarken Hannoveranern auch dank eines überragenden Tim Schreiber ein 0:0 . Bis zum gegnerischen 16er war das eine verdammt starke Leistung der Dresdner, ab da zu wenig. Die TAG24-Noten.

Tim Schreiber hielt seinen Kasten zum zweiten Mal in dieser Saison sauber und rettete Dynamo Dresden so den Punkt. © IMAGO / osnapix

Tim Schreiber: Eine Hälfte ohne jede Beschäftigung. In der zweiten bekam er zu tun. Großartig gegen Elias Saad (63.), extrem großartig gegen Boris Tomiak (71.) und sensationell beim Kopfball von Stefan Thordarson (90.+4). Zudem sicher in all seinen Handlungen. Bestes Spiel im Dynamo-Trikot - Note: 1

Jonas Sterner (bis 64.): Sicher im Stellungsspiel, was den Rückwärtsgang betraf. Ließ dort nichts zu. Nach vorn zu zögerlich. Seine Flanken kamen entweder zu lang oder zu kurz. Er agierte zu brav - Note: 4

Thomas Keller: Dirigierte seine Mannen vor und neben ihm geschickt, hatte alles im Griff. Auch in der 2. Hälfte immer mit erhobenem Kopf, als 96 stärker wurde. Schleppte sich am Ende mit Hüftschmerzen über den Rasen - Note: 2

Friedrich Müller: Cool, wie der 20-Jährige aufspielte. Ruhig, robust, zweikampfstark - und das vor so einer Kulisse. Sogar mit einem Sprint quer durchs Mittelfeld, Hut ab - Note: 2

Alexander Rossipal (bis 64.): Machte seine Schotten dicht, fand aber kaum mal die Zeit, mit nach vorn zu kommen. Seine Flanken und Abschlüsse fehlten. Mit viel Dusel, dass bei seinem Trikotzupfer im 16er gegen Daisuke Yokota (58.) der Elferpfiff ausblieb - Note: 3

Kofi Amoako: Aufmerksam, giftig, rettete einmal in höchster Not. Kurbelte nach vorn an. War kaum zu überspielen. Starke Partie - Note: 2

Robert Wagner: Gab das Tempo im Dynamo-Spiel vor, beruhigte, wenn es sein musste, auch mit Gesten. Zog bei keinem Zweikampf zurück - Note: 2