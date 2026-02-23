Dynamo-Keeper Schreiber überragt gegen Hannover und bleibt doch bescheiden

Hannover - Eine Stunde lang hatte Dynamo-Keeper Tim Schreiber überhaupt nichts mit den Händen zu tun, danach musste er in Hannover mehrfach ran, parierte drei Hundertprozentige und rettete seinem Team vor 40.300 Zuschauern das 0:0 bei heimstarken 96ern . Ein Zähler, der am Ende noch viel wert sein kann.

Tim Schreiber (23) war gegen Hannover 96 stets ein sicherer Rückhalt, ließ nichts anbrennen. © IMAGO/Steinsiek.ch

Schreiber hatte bereits in der Vorwoche beim 1:2 gegen Elversberg stark gehalten, konnte die Tore aber nicht verhindern. Da gab es keinen Lohn, jetzt schon. Zum zweiten Mal in dieser Saison schlug es nicht hinter ihm ein.

Zufrieden mit der eigenen Leistung? "War gut", sagte der 23-Jährige fast schon etwas schüchtern nach dem Spiel. "Ein Stürmer sagt immer, das beste Gefühl ist es, ein Tor zu schießen. Ich sage: Das beste Gefühl ist es, eins zu verhindern", wurde er dann doch noch etwas lockerer.

Das schaffte er: Gegen Elias Saad (63.) und Boris Tomiak (78.) glänzte er schon. Aber wie er den Kopfball des Isländers Stefan Thordarson (90.+4) aus dem Winkel kratzte, war schon ganz großes Kino.

Vielleicht hat er es mit seiner kompletten Leistung - kein Wackler mit Ball am Fuß und beim Herauslaufen - endgültig geschafft, den letzten Kritiker verstummen zu lassen. Obwohl, die Dauer-Nörgler werden auch jetzt wieder was finden.