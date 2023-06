Dynamo übernimmt Anteile an Merchandising-Firma: "Ein sehr wichtiger Schritt!"

Dresden - Dynamo übernimmt zum 1. Juli 50 Prozent an der SG Dynamo Dresden Merchandising GmbH, einem Tochterunternehmen der egocentric Holding GmbH. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.

In den zurückliegenden Jahren wurde die Produktpalette im Fanshop stetig erweitert und der Umsatz mehr als verfünffacht. © Lutz Hentschel

Bereits zur Mitgliederversammlung im Juni 2022 hatte die SGD-Geschäftsführung einen entsprechenden Antrag für die anlässlich der Wachstumsstrategie beabsichtigte Übernahme von Geschäftsanteilen gestellt, die anwesenden Mitglieder hatten mit überwältigender Mehrheit zugestimmt.

"Mit der Übernahme der ersten 50 Prozent an der GmbH macht die SG Dynamo einen sehr wichtigen Schritt im Rahmen ihrer strategischen Weiterentwicklung. Seit 2022 arbeiten und handeln wir bereits wie ein Team, was mit einem Gesamtumsatz von 5,1 Millionen Euro das beste Merchandising-Ergebnis in der Geschichte der SGD ermöglicht", erklärt Dynamo Dresdens Geschäftsführer Jürgen Wehlend (57).

Aktuell werden die Eckpunkte der Kooperation zwischen den Gesellschaftern, Dynamo und egocentric abgestimmt.