Selbst Stamm schwärmt: Diese Dynamo-Vorbereitung sorgt für Euphorie
Windischgarsten (Österreich) - Dynamo hat mit dem 5:0 im Test über 2x60 Minuten gegen den Ösi-Bundesligisten Grazer AK ein krachendes Ausrufezeichen gesetzt. Nicht nur die fünf Tore, sondern die Art und Weise beeindruckte gegen ein Team, das schon am Wochenende in die Saison startet. Kein Vergleich zum Vorjahr.
2025 im Sommer war es holprig, viel neues Personal war noch nicht da, die Stimmung war angespannt - auch in Windischgarsten. Davon kann zwölf Monate später keine Rede sein.
Kapitän Niklas Hauptmann (30), er traf mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zum 3:0, war im Vorjahr dabei. Zurückblicken oder gar vergleichen will er nicht. "Das finde ich schwierig", sagt er.
"Ich glaube, wir können das bewerten, wie es jetzt ist. Das fühlt sich gut an. Wir sind viele neue Jungs, aber auch Jungs, die das schon kennen. Das hilft uns einfach schon mit einer guten Achse", sieht er seine Truppe auf dem richtigen Weg. "Du merkst, dass eine gewisse Stabilität da und nicht alles neu ist. Es fühlt sich sehr, sehr ordentlich an, ja."
Sein Trainer Thomas Stamm (43) blickt aber noch einmal zurück. Er sieht seine Truppe einen Schritt weiter. "Voriges Jahr hatten wir sehr viele aus dem Aufstiegsjahr noch dabei. Da waren wir inhaltlich auch sehr weit, aber haben vielleicht nicht so gewusst, was kommt in der zweiten Liga auf uns zu? Wir haben dann auch nicht so eine stabile Vorrunde gespielt."
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Bei Dynamo Dresden läuft schon vieles gut, aber Niklas Hauptmann tritt auf die Euphoriebremse
Das ist jetzt anders. Jeder weiß, was auf ihn zukommen wird. Zudem integrieren sich die Neuen rasend schnell.
"Das finde ich schon auffällig gut, dass sie die Inhalte sehr schnell umgesetzt bekommen, das hilft uns. Da sind aber auch die Jungs, die es schon kennen, dafür verantwortlich. Da gibt es viel Austausch, auch jetzt im Hotel. Die Gruppen sind wieder sehr lange und viel zusammen. Das ist einfach viel Leben in der Mannschaft, die Umsetzung ist gut. Das spüre ich im Training."
Die vier Leihrückkehrer, acht weitere Neuzugänge, die Testspiele - die Euphorie rund um die Mannschaft wächst von Tag zu Tag. Die Fans reden auch hier in Windischgarsten längst nicht nur vom Klassenerhalt, sondern von mehr.
"Das macht ehrlicherweise noch keinen Sinn, darüber zu sprechen. Wir haben bis zum ersten Spiel in Nürnberg noch eine Menge Zeit. Klar, die ersten Spiele haben sich gut angefühlt. Aber ihr seid auch alle lang genug dabei, die Ergebnisse sagen zu diesem Zeitpunkt nichts aus", will Hauptmann die Euphorie nicht zu sehr an sich und das Team lassen. "Wir werden für uns intern ein paar Dinge definieren für die Saison, aber auch das hat noch Zeit."
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point / Gabor Krieg