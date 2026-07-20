20.07.2026 11:25 Dynamo im Trainingslager: Keine Einheit am Montag! Was stattdessen auf dem Plan steht

Dynamo Dresden im Trainingslager: Der Montag steht im Zeichen des Teambuildings. Statt Training steht ein Teamevent auf dem Plan.

Von Thomas Nahrendorf

Windischgarsten (Österreich) - Seit Donnerstag heißt es für Dynamo Dresden schwitzen für die neue Saison in der 2. Bundesliga. Eine Woche lang bereitet sich das Team von Trainer Thomas Stamm im österreichischen Windischgarsten vor.

Dabei stand am Samstag ein XXL-Test über zweimal 60 Minuten gegen den Grazer AK an, den die SGD deutlich mit 5:0 gewann. Wir berichten für Euch aus dem Trainingslager in unserem Liveticker.

20. Juli, 11.25 Uhr: Heute steht das Teamevent auf dem Plan

Hallo aus Windischgarsten! Heute ist es ruhig im Camp, die Jungs haben frei. Sie starten am frühen Nachmittag zu ihrem Teamevent. Was genau auf die Profis wartet, ist noch geheim. Aber es wird wohl für einige abenteuerlich. Zumindest die Medienzeit gab es. Zu Gast waren Sportgeschäftsführer Sören Gonther und Kaderplaner Stephan Engels. Beide gaben spannende Einblicke in ihre Arbeit. Gonther verriet zudem, weshalb er trotz der Absage 2024 immer noch Bock auf Dynamo hatte.

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Sportchef Sören Gonther (l.) und Kaderplaner Stephan Engels waren zu Besuch in der Medienrunde. © TAG24/Thomas Nahrendorf

19. Juli, 15.35 Uhr: Nach der Medienrunde steht bei Dynamo Dresden der gemeinsame Fanabend an

Teil 2 des Tages ist vorüber: die Medienrunde. Eben hatten wir die beiden Innenverteidiger aus den zweiten 60 Minuten gegen Graz zu Gast. Der eine 20 Jahre jung, der andere 19. Der eine introvertiert, der andere extrovertiert. Friedrich Müller und Till Neininger, der vom VfL Wolfsburg ausgeliehen wurde. Warum Neininger Ja zu Dynamo sagte, hat er uns verraten. Für die Profis ist heute aber noch nicht Schluss. Gab es am Vormittag das Fan-Foto, so gehört der Abend im Team-Hotel ebenfalls den zahlreich mitgereisten Dynamo-Anhängern. Höhepunkt dort sicherlich auch das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien. Werden für alle spannende Stunden.

Neuzugang Till Neiniger tritt in der Medienrunde vor die Mikrofone. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Auch Friedrich Müller stellt sich den Medien. © TAG24/Thomas Nahrendorf

19. Juli, 12.23 Uhr: Beim Fan-Foto schlägt das Wetter in Windischgarsten um

Wie schnell hier in den Alpen doch das Wetter umschlagen kann. 11 Uhr zum Trainingsstart blauer Himmel, Sonne, 25 Grad. Eine Stunde später beim obligatorischen Fan-Foto mit der Mannschaft zog ein Gewitter auf, der Regen prasselte runter und die Temperatur fiel auf 18 Grad. Im Kasten war das Foto dennoch.

Das Wetter beim Fan-Foto hatten sich alle Beteiligten sicher anders vorgestellt. © TAG24/Thomas Nahrendorf

19. Juli, 12 Uhr: Bei Dynamo Dresden ist heute Regeneration angesagt

Die Einheit dient rein zu Regeneration nach dem Spiel gegen Graz. Nach der obligatorischen Erwärmung wurde die Gruppe zweigeteilt. Die eine Hälfte liegt auf Isomatten und absolviert ein Stretching-Programm, die andere spielt auf drei kleinen Feldern Fußball-Tennis. Alles entspannt und spaßbetont, sogar Thomas Stamm mischt am Ball mit.

Für die eine Hälfte der Spieler ist Fußballtennis angesagt, die andere absolviert eine Stretchingeinheit. © TAG24/Thomas Nahrendorf

19. Juli, 11.07 Uhr: Drei Spieler lassen das Training am Sonntag aus

Guten Morgen oder besser guten Vormittag aus Windischgarsten. Die Dynamos sind zur einzigen Einheit des heutigen Tages auf dem Trainingsplatz angekommen. Aber nicht ganz vollzählig. Brooklyn Ezeh und Simon Straudi kurieren Blessuren vom Spiel gegen Graz aus. Tobias Raschl ist ebenfalls im Hotel geblieben.

Die SGD-Spieler auf dem Weg zum Trainingsplatz. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Eine Einheit steht für die Dynamo-Profis heute auf dem Programm. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Drei Profis fehlen allerdings angeschlagen und sind im Hotel geblieben. © TAG24/Thomas Nahrendorf

18. Juli, 18.26 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt am Ende deutlich!

Uui, das wurde noch überraschend deutlich. Dynamo besiegte Graz am Ende mit 5:0. Dresden überrannte die Österreicher in den letzten Minuten. Niklas Hauptmann (96.), Robert Wagner (109.) und Alexander Rossipal (118.) trafen noch. Das war eine reife Leistung!

Niklas Remus (r.) freut sich über sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 für die SGD. © Picture Point / Gabor Krieg

18. Juli, 17.52 Uhr: Dynamo Dresden hat alles im Griff

Drei Viertel sind gespielt. Es steht weiterhin 2:0. Dynamo hat weiterhin alles fest im Griff, lässt klug und sicher den Ball laufen.

18. Juli, 17.23 Uhr: Die zweite Hälfte des Tests läuft

Alles frisch gewässert. Die zweiten 60 Minuten laufen. 700 Zuschauer sind übrigens in der DANA-Arena live dabei. Das dürften in etwa 550 aus Dresden sein, 100 Einheimische und 50 aus Graz.

In Windischgarsten ist alles angerichtet für die zweiten 60 Minuten. © TAG24/Thomas Nahrendorf

18. Juli, 17.09 Uhr: Die ersten 60 Minuten gehen an Dynamo Dresden

Spiel 1 ist vorbei. Es steht 2:0. Die zweite Hälfte der ersten 60 Minuten war eine klare Angelegenheit für Dynamo, das über weite Strecken einen tollen Ball spielte. Dresden hatte klare Chancen durch Vincent Vermeij (32.) und Jonas Oehmichen (34.) sowie einen Lattentreffer von Jakob Lemmer (57.). Niklas Remus (60.) traf, als er nach einem Freistoß von Thomas Keller abstaubte. Jetzt gibt es 15 Minuten Pause, dann gehen die zweiten 60 Minuten über die Bühne. SGD-Trainer Thomas Stamm wird komplett wechseln.

18. Juli, 16.31 Uhr: Hydration Break im XXL-Test

Die ersten 30 Minuten sind vorbei. Jetzt findet der wunderschöne WM-Begriff Hydration Break seine Anwendung. Berechtigt allerdings. Dynamo führt mit 1:0 (28.) durch das Traumtor von Jonas Sterner.

18. Juli, 16.28 Uhr: Jonas Sterner bringt Dynamo Dresden in Führung!

1:0 für die SGD! Jonas Sterner erobert den Ball in der gegnerischen Hälfte, lässt einen Gegner dann per Zidane-Drehung stehen, ehe er das Leder flach links unten über den Innenpfosten in die Maschen jagt - ein Traumtor.

18. Juli, 16.01 Uhr: Der XXL-Test von Dynamo Dresden gegen den Grazer AK ist unterwegs!

Das Spiel geht los! Mittlerweile hat sich auch der Regen wieder verzogen - optimale Bedingungen für zwei Stunden Fußball.

Die Einlaufkinder rennen vom Feld, die Mannschaften stehen bereit. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Die Dynamos machen sich für den Test gegen Graz bereit. © TAG24/Thomas Nahrendorf

18. Juli, 15.28 Uhr: Tim Schreiber und Elias Bethke teilen sich den Test

Zu den Torhütern: Tim Schreiber und Elias Bethke werden jeweils 60 Minuten spielen. Daniel Mesenhöler steht in Reserve. Für Lennart Grill reicht es noch nicht. Er hat noch keine Spielfreigabe vom Arzt, soll behutsam aufgebaut werden.

18. Juli, 15.18 Uhr: So startet Dynamo Dresden in den XXL-Test gegen den Grazer Ak

In knapp einer Stunde steigt das einzige Testspiel hier im Camp in Windischgarsten. Gegner über die 2x60 Minuten ist der österreichische Erstligist Grazer AK. Wettertechnisch ist alles ok. Zwar hat es gerade begonnen zu regnen, aber die Temperaturen sind mit 27 Grad absolut im Bereich. Und so beginnt Dynamo! Zwei von den 28 Spielern im Camp fehlen im Kader: Torhüter Lennart Grill und Tobias Raschl, der noch leicht angeschlagen ist.

Diese Startelf schickt Thomas Stamm gegen den Grazer AK ins Rennen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Es hat inzwischen angefangen zu regnen, doch zumindest einige Fans sind vorbereitet. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Der tadellose Rasen in Österreich wird gleich zum Testspiel-Schauplatz. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Die Grazer sind mit ihrem Mannschaftbus in Windischgarsten angekommen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

18. Juli, 12.57 Uhr: Heute steht das Testspiel gegen den Grazer AK an

Schon zwei Tage nach der Anreise findet das Testspiel gegen den österreichischen Bundesligisten Grazer AK statt, der ganze Samstag steht im Zeichen der 2x60-Minuten-Partie. Für die Dynamo-Profis bedeutete das ein Morgen im Kraftraum, wo die Mannschaft sich aktivierte und auf den XXL-Test vorbereitete. Um 16 Uhr geht es dann scharf.

Um 16 Uhr geht es für das Team von Thomas Stamm scharf. © Picture Point / Gabor Krieg

17. Juli, 16.10 Uhr: Dynamo Dresden lässt am Freitagabend die Seele baumeln

Für heute war es das auch sportlich. Die Mannschaft bleibt am Nachmittag zur Regeneration im Hotel. Heißt: Fahrradfahren, Schwimmen, Massage und einfach mal die Seele baumeln lassen. Am Samstag geht es weiter mit einem leichten Anschwitzen im Hotel am Vormittag. 16 Uhr steigt dann in der DANA-Arena hier in Windischgarsten der Test über 2x60 Minuten gegen den österreichischen Bundesligisten Grazer AK.

17. Juli, 16.05 Uhr: Ben Bobzien und Christoph Daferner sprechen mit den Medien

Der zweite Teil des Tages ist vorüber, die Medienzeit. Bei uns vorbeigeschaut haben Ben Bobzien und Christoph Daferner. Bobzien äußerte sich, warum für ihn nur Dynamo in Frage kam, und Daferner sprach darüber, was für ihn die Faszination Dynamo ausmacht. Er geht in seine fünfte Saison für die SGD. Mehr dazu lest Ihr später hier bei uns.

Ben Bobzien (23) hat seine Rückkehr zur SGD erklärt. © Picture Point / Gabor Krieg

Christoph Daferner geht bereits in seine fünfte Saison bei der SGD. © TAG24/Thomas Nahrendorf

17. Juli, 12.43 Uhr: Die erste Einheit hatte es gleich in sich

Die erste Einheit ist vorbei. Eine Stunde und 45 Minuten war das eine Vollgas-Veranstaltung - und alles mit Ball. Da waren sämtliche Spielformen dabei, die man sich vorstellen kann. Spieleröffnung, Pressingformen, Abschlusshandlungen und das alles im Vollsprint. Da hat es die eine oder andere Erfrischung gebraucht - inklusive Eistonne am Schluss.

Thomas Stamm erklärte seiner Truppe gleich am ersten Trainingstag in Österreich verschiedene Spielformen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Von Beginn an war im Trainingscamp voller Einsatz gefragt, wie hier von Neuzugang Kaan Inanoglu (20). © Picture Point / Gabor Krieg

Bei den ersten Runden herrschte gleich gute Laune. © Picture Point / Gabor Krieg

Beim Training im Vollsprint brauchte es natürlich auch Erfrischungen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Und nach der intensiven Einheit ging es für Bobzien (l.) und Boeder gleich in die Eistonne. © TAG24/Thomas Nahrendorf

17. Juli, 11.45 Uhr: Thomas Stamm freut sich auf die nächsten Tage

Kurz nach der Ankunft in Windischgarsten sprach Dynamo-Trainer Thomas Stamm bereits über die Bedingungen und den Zeitpunkt des Trainingscamps. Hören könnt Ihr das hier im Video:

17. Juli, 10.39 Uhr: Dynamo Dresden absolviert die erste Trainingseinheit in Österreich

Der offizielle Startschuss fürs Trainingslager ist gefallen. Alle Spieler haben die erste Nacht gut überstanden und sind vollzählig in der DANA-Arena angekommen. Sie machten sich mit den Rädern auf den 1,5 Kilometer langen Weg vom Hotel zum Platz. Das Wetter bei der ersten Einheit passt bei 25 Grad. Die angekündigten Gewitter haben sich bereits heute Nacht entladen - und die waren mächtig gewaltig.

Die Dynamos radelten am Freitag zur ersten Trainingseinheit. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Der Boden lässt den Regen der Nacht noch erahnen, pünktlich zur Einheit der SGD tröpfelte es aber nicht mehr. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Am Freitagvormittag hatten die Dynamo-Spieler erstmals den österreichischen Rasen unter und den Ball am Fuß. © TAG24/Thomas Nahrendorf

16. Juli, 19.41 Uhr: Dynamo Dresden ist im Trainingslager angekommen!

Nach über sieben Stunden Fahrt waren sie da! 19.41 Uhr sind die Dynamos am Camport in Windischgarsten angekommen. Dort wurden sie von einigen Fans herzlich willkommen geheißen. 24 Spieler und vier Torhüter stiegen aus dem Bus. Jetzt ist Ankommen angesagt, Zimmer beziehen und Abendbrot essen. Mehr passiert nicht mehr. 10.30 Uhr geht es am Freitag auf den Platz. Dann können sich die Profis die müden Beine locker laufen.

Der Mannschaftsbus der SGD ist in Österreich gelandet! © TAG24/Thomas Nahrendorf

Daniel Mesenhöler und Co. stiegen in Windischgarsten aus, jetzt können sie heute Abend ankommen, ehe es ans Eingemachte geht. © TAG24/Thomas Nahrendorf

20 Minuten nach den Schwarz-Gelben trudelte übrigens auch der Liga-Konkurrent aus Braunschweig ein. © TAG24/Thomas Nahrendorf

16. Juli, 16.07 Uhr: Mit diesen 28 Spielern fährt Dynamo Dresden ins Trainingslager

Mit 28 Spielern an Bord hat der Bus das Dynamo-Trainingsgelände verlassen. Mit dabei sind neben elf Neuzugängen auch drei Nachwuchsspieler, die bereits bei den ersten Testspielen auf sich aufmerksam gemacht haben. Niklas Remus, Aaron Riedel und Quentin Enold aus der U21 sollen den etablierten Profis einheizen und sich im besten Fall für Einsätze in der kommenden Saison empfehlen, zudem werden alle vier Torhüter den Konkurrenzkampf im Trainingscamp annehmen. Der zwölfte Neuzugang, Kenneth Schmidt, laboriert noch an einem Kreuzbandriss und ist deshalb nicht mit von der Partie. Der Dynamo-Kader fürs Trainingslager im Überblick: Tor: Tim Schreiber, Lennart Grill, Daniel Mesenhöler, Elias Bethke Abwehr: Brooklyn Ezeh, Ahmet Muhamedbegovic, Alexander Rossipal, Lukas Boeder, Jonas Sterner, Till Neininger, Thomas Keller, Friedrich Müller, Simon Straudi Mittelfeld: Nicolai Rapp, Luca Herrmann, Jakob Lemmer, Robert Wagner, Ben Bobzien, Tobias Raschl, Jonas Oehmichen, Niklas Hauptmann Angriff: Vincent Vermeij, Kaan Inanoglu, Nils Fröling, Christoph Daferner U21: Niklas Remus, Aaron Riedel, Quentin Enold

16. Juli, 13.15 Uhr: Ben Bobzien sitzt im Bus nach Windischgarsten

Der SGD ist es tatsächlich gelungen, den Transfer von Ben Bobzien noch vor der Abfahrt in trockene Tücher zu bringen. Der Linksaußen wird fest vom 1. FSV Mainz 05 verpflichtet. Alle Infos dazu lest Ihr im Artikel: "Der nächste Transfer-Knaller bei Dynamo: Auch Ben Bobzien kehrt zurück und wird fest verpflichtet".

16. Juli, 12.41 Uhr: Auch Stefan Kutschke fährt heute mit nach Österreich

Mit nach Österreich fährt auch Stefan Kutschke. Der inzwischen ehemalige Stürmer schnuppert nach seinem Karriereende als Profi durch die schwarz-gelben Vereinsabteilungen und ist dabei aktuell bei Martin Börner im Teammanagement aktiv. Er wird seine früheren Mitspieler also während des Camps betreuen. Er fährt ein Teamcar in Richtung Österreich.

Stefan Kutschke saß nicht mit im Mannschaftsbus, sondern fuhr in einem der Teamwagen. © TAG24/ Tina Hofmann

16. Juli, 12.34 Uhr: Das Team von Dynamo Dresden ist auf dem Weg nach Österreich

Die Mannschaft hat sich auf den Weg nach Österreich gemacht. Der Bus fährt nun in Richtung Windischgarsten.

16. Juli, 8.38 Uhr: Vincent Vermeij freut sich aufs Trainingslager in Österreich

Dynamos Stürmer Vincent Vermeij freut sich aufs Trainingslager in Österreich. In der vergangenen Saison verpasste der Holländer das Camp, da er nach Saisonbeginn von Fortuna Düsseldorf verpflichtet wurde. Alle Informationen lest Ihr auch im Artikel: "Geile Lage und ein sehr schönes Hotel: Dynamo startet ins Trainingslager".

16. Juli, 8 Uhr: Liveticker zum Trainingslager von Dynamo Dresden in Windischgarsten