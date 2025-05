Šapina lässt aufhorchen: So doll ließen es die Dynamo-Aufstiegshelden krachen!

Dynamo Dresdens Vinko Šapina ließ im "MagentaSport"-Podcast "4zu3" die Aufstiegsfeier noch einmal in aller Ruhe Revue passieren ließ.

Von Ivan Simovic

Dresden - Nach exakt 1081 Tagen ist Dynamo wieder zurück in der 2. Bundesliga. Ein Aufstieg, den alle Schwarz-Gelben nach zuvor zwei Fehlversuchen so sehnlichst herbeigesehnt hatten. Und einer, der gebührend zelebriert wurde.

Die SGD ist wieder da! Feierten ausgelassen die Rückkehr in das Fußball-Unterhaus: Christoph Daferner (27, l.) und Vinko Šapina (29). © Lutz Hentschel So ließen es am vergangenen Sonntagnachmittag gut 15.000 SGD-Anhänger am Dresdner Terrassenufer ordentlichen krachen, jubelten ihren Fußball-Helden zu. Aber auch die Spieler fanden Gefallen an der XXL-Sause der eigenen Fans und mutierten zu menschlichen Abrissbirnen - mit knallenden Kronkorken und schrillen Outfits. "Jeder will so verrückt wie möglich sein an diesem Tag", erklärte Vinko Šapina (29) im "MagentaSport"-Podcast "4zu3", ehe der 29-jährige Deutsch-Kroate die Feierlichkeiten der letzten Tage noch einmal in aller Ruhe Revue passieren ließ. Dynamo Dresden 30.000 feiern Dynamo und den Aufstieg! Unglaubliche Party am Terrassenufer Während sich die beiden Teamkollegen Stefan Kutschke (36) und Aljaž Casar (24) oberkörperfrei auf dem Party-Truck präsentierten, griff der Mittelfeld-Motor hingegen zu Shirt, Sonnenbrille und Anglerhut. Abgerundet wurde die gewagte Mode-Kombination mit einem Accessoire aus den eigenen Fitnessräumen: "Ich habe meine Kraftraum-Handschuhe rausgenommen, habe die angezogen - aus welchem Grund auch immer", fügte der 1,95 Meter große Abräumer hinzu.

So erlebte Dynamo-Profi Vinko Šapina die Aufstiegsfeier

Der 29-Jährige etablierte sich als unverzichtbare Größe im Team von SGD-Cheftrainer Thomas Stamm (42, l.) © Lutz Hentschel Ob die Wahl des Outfits dem Gerstenwasser geschuldet war, das er sich gemeinsam mit dem Team hinter die Binde kippte, blieb allerdings offen. "Spaßgranaten" wurden jedenfalls gezündet - und in die Leber gemörsert: "Ich habe schon Gas gegeben, aber ich war wirklich nicht auf Platz eins. Wobei ich da auch wirklich keinen so richtig rausnehmen kann. Also, ich bin sehr stolz auf alle, was das Feiern angeht, da hat sich wirklich keiner rausgenommen. Also, Kompliment." Auch Cheftrainer Thomas Stamm (42) habe seinen Angaben zufolge "gestern [Sonntag, Anm. d. Red.] Vollgas gegeben. Komplett, hundert Prozent".

Mittelfeld-Motor erinnert sich an die Rückreise

Am Terrassenufer feierten rund 15.000 Dynamo-Fans mit ihren Aufstiegshelden, die auf einem Party-Truck durch die Menge schlichen. © Lutz Hentschel Auf die Frage, welcher Feiermoment für ihn persönlich am ehesten in Erinnerung bleiben wird, antwortete er: "Ganz klar die Busfahrt an die Elbe. Das war einfach utopisch. Das habe ich natürlich noch nie erlebt", verriet Šapina, der mit Kind und Ehefrau auch privat sein ganz großes Glück gefunden hat, ehe er weiter ausholte. "Ich weiß nicht, ob ich's jemals wieder erleben werde. Diesen Moment habe ich wirklich aufgesaugt und einfach genossen, das war unglaublich." Nur ans Feiern denkt der gebürtige Ulmer aber nicht, mahnte er zudem auch zur Vernunft. Mit der Drittliga-Partie gegen Schlusslicht und Absteiger SpVgg Unterhaching am kommenden Samstagnachmittag steht für die Stamm-Elf schließlich noch das letzte Pflichtprogramm der Saison an. Das weiß im Übrigen auch Šapina selbst: "Wir haben noch ein Spiel zu gehen." Mit Abpfiff der Begegnung vor heimischer Kulisse kann dann allerdings wieder der Fischerhut aufgesetzt werden. In diesem Sinne: Živjeli, brate!