Doppelter Liebesbeweis! Dynamos Sapina im Eheglück - und schon bald auf Baby-Wolke sieben

Dresden - Erstmals als verheirateter Mann betritt Vinko Sapina (29) am Samstag gegen Saarbrücken den Rasen. Er hat seine Frau in Dresden geheiratet. "Es gibt wenige Orte, die schöner sind", lacht der 29-Jährige. Der nächste Höhepunkt wartet auf die beiden: Im Januar kommt ihr erstes Kind.

Dynamos Vinko Sapina (29) erlebt gerade aufregende Zeiten. © Lutz Hentschel

"Das ist etwas Besonderes. Mit dem Geburtsort verbindet man dann die Erinnerungen, die hier stattgefunden haben", sagt Sapina über den Geburtsort Dresden. Zwei private Höhepunkte in kurzer Abfolge, der Mann könnte nicht glücklicher sein. Das jetzt war zunächst einmal die standesamtliche Hochzeit.

"Es soll auch noch eine richtige Hochzeit geben, dann wahrscheinlich im Sommer 2026, weil der Kleine jetzt im Januar kommt." Dem Termin fiebert das Ehepaar Sapina entgegen, geplanter Termin ist der 8. Januar. Zu diesem Zeitpunkt ist Dynamo im Trainingslager im türkischen Lara, am 6. geht es los, am 12. geht es zurück.

"Ich möchte sehr gern bei der Geburt dabei sein. Da muss man schauen, das ist nicht so einfach mit dem Fliegen. Aber man bekommt alles hin, wenn man möchte. Die Kommunikation mit dem Trainerteam ist gut", so der Mittelfeldspieler. Sportlich warten ebenfalls Höhepunkte auf Sapina, drei sind es in Folge. Die drei Topspiele gegen Saarbrücken, in Sandhausen und gegen Bielefeld stehen an.