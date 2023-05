Dynamo vor Zwickau ohne Schongang: Hauptmann und Arslan müssen auf die Zähne beißen!

Endspurt in der 3. Liga! Auf Wehwehchen kann Dynamo Dresden keine Rücksicht mehr nehmen. Daher werden auch Niklas Hauptmann und Ahmet Arslan in Zwickau spielen.

Von Jens Maßlich

Dresden - Endspurt in der 3. Liga! Auf Wehwehchen kann die letzten drei Liga-Spiele keine Rücksicht mehr genommen werden. Daher werden auch Niklas Hauptmann (26) und Ahmet Arslan (29) am Samstag in Zwickau auf dem Feld stehen.

Ahmet Arslan (29, r.) und Niklas Hauptmann (26) müssen gegen den FSV Zwickau auf die Zähne beißen. © Lutz Hentschel Alles andere sollte überraschen, auch wenn Dynamo Dresdens Mittelfeld-Achse in dieser Woche so gut wie nicht trainiert hatte. "Sie haben nur wenige Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. 'Haupe' hatte ja schon im Wiesbaden-Spiel Probleme mit der Wade, das hat jetzt noch nichts zugelassen. 'Ahmo' hatte Probleme mit dem Knie, es ist aber nichts Schlimmes", erklärt Markus Anfang (48). Dynamos bester Torschütze hat erst am heutigen Donnerstag Teile des Mannschaftstrainings mitmachen können. "Jetzt müssen wir gucken, wie morgen sein Knie und 'Haupes' Wade reagieren." Beide werden am morgigen Freitag also trainieren und mit 99,9 Prozent am Samstag auch in der Startelf stehen. Bei Patrick Weihrauch (29) ist das weniger wahrscheinlich. Nicht nur, weil er ohnehin nur noch geringere Einsatzchancen hat, "er hat ein paar muskuläre Probleme", erklärt Anfang. "Hinzu kommt, dass Jonas Oehmichen bei der Nationalmannschaft war. Er ist auch ausgewechselt worden, weil er einen Schlag auf die Hüfte bekommen hat. Da wissen wir noch nicht, ob er uns für das Wochenende zur Verfügung steht."

Auch Keeper Stefan Drljaca ist angeschlagen, aber einsatzbereit

Dynamo-Torwart Stefan Drljaca (24) ist nach einem Sturz auf den Steiß wieder dabei. © Lutz Hentschel Dynamos Coach hatte in dieser Woche so einige Kandidaten, die etwas kürzertreten mussten. Normal zu so einem späten Zeitpunkt der Saison. Anfang: "Wir hatten einige angeschlagene Spieler, das hat die Trainingswoche etwas schwerer gemacht. Die Abläufe haben wir aber beibehalten." Zur Abwechslung wurde jedoch auch mal eine Einheit Fußball-Golf oder Radfahren eingestreut. "Das werden wir jetzt häufiger machen, um eine gewisse Frische an den Tag zu legen. Das ist wichtig für den Kopf", so Dynamos Coach. "Wir versuchen aber schon den Rhythmus beizubehalten, weil wir Belastung brauchen." Belastbar ist auch Stefan Drljaca (24) wieder. Der Keeper musste am Mittwoch das Training abbrechen, weil er tags zuvor auf den Steiß gefallen war. Anfang: "Das geht schon!"