Dynamo vor "Heimspiel" in der Ferne, aber ein Profi wackelt noch!

Dresden - Was war am 5. Dezember 2015? An diesem Tag gastierte Dynamo letztmals in Großaspach. Das Spiel zwischen dem damaligen Drittliga-Tabellenführer aus Dresden beim zu diesem Zeitpunkt Zweiten endete 0:0. Über neun Jahre später ist die SG Sonnenhof nur noch Oberligist und stellt sein Stadion für die "U23" des VfB Stuttgart zur Verfügung. Dort gastiert die SGD am Samstag.