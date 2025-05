Es wäre sein zweiter in Folge! Sascha Risch ist Dynamos Aufstiegs-Experte

Sascha Risch hat keine Lust mehr auf Rechenspiele: Dynamo Dresdens Linksverteidiger will in Mannheim den Aufstieg endgültig klarmachen.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Der 18. Mai 2024 wird Sascha Risch (25) noch in bester Erinnerung sein. Da feierte der SSV Ulm nach einem 4:2-Sieg daheim gegen Verl die Meisterschaft in der 3. Liga und den Aufstieg - mit dem heutigen Dresdner in seinen Reihen. Am Samstag, dem 10. Mai 2025, kann er in Mannheim noch nicht Meister werden, aber dafür zum zweiten Mal in Folge den Gang in die 2. Bundesliga festmachen.

Der Mann des ruhenden Leders: Sascha Risch bei einem Eckball beim Spiel in Hannover. Der 25-Jährige ist seit Ende November nicht mehr aus der ersten Elf wegzudenken. © picture point/Sven Sonntag In Ulm war er nur Ergänzungsspieler, diesmal kann Risch den Sprung als Stammspieler schaffen. Seit dem Hinspiel in Sandhausen ist er auf der linken Seite der Viererkette gesetzt, fehlte nur noch zweimal. Er hat großen Anteil an der hervorragenden Situation. Dresden hat seinen zweiten Matchball in Mannheim. Verwandelt ihn Dynamo, hat Risch auch so ein klitzekleines bisschen seine Schuld abgetragen. Beim ominösen 1:4 in Meppen vor zwei Jahren war er es, der den SVM mit 2:1 in Führung brachte. Der 25-Jährige lacht. "Ich hoffe es doch. Wenn ich direkt dazu etwas beisteuern kann, wäre ich glücklich. Sonst haben wir noch sehr viel andere in der Mannschaft, die das auch können", sagt Risch. "Wir wollen ein gutes Spiel machen und dann schauen wir, wo es hingeht."

Dynamo Dresden: Sascha Risch erwartet ein umkämpftes Spiel in Mannheim