Dynamo vor richtig schwerer Aufgabe: "Wir spielen beim absoluten Topfavoriten"

Das ist natürlich nicht nur ein Verdienst des Schlussmanns: "Sie haben gute Fußballer in ihren Reihen und machen die Räume sehr eng", so Anfang.

Fünf Partien in Serie haben die Saarländer in diesem Jahr schon gewonnen, vier davon zu null. Bereits elfmal blieb Elversberg-Keeper Nicolas Kristof (23) in dieser Saison ohne Gegentor.

Dynamos Coach hat für den heutigen Gegner nur Lobeshymnen auf den Lippen: "Wir fahren zum absoluten Spitzenreiter, Elversberg ist der erste Aufsteiger in dieser Saison. Ich glaube nicht, dass sie sich 17 Punkte Vorsprung noch nehmen lassen, oder dass andere noch so viele Punkte holen, um sie einzuholen. Wir spielen gegen einen Aufsteiger in die 2. Bundesliga."

Dynamo-Keeper Stefan Drljaca (23) spielte in der Jugend für die SV Elversberg. © Lutz Hentschel

Also wurde in dieser Woche gleich an zwei Tagen intensiv an den Abschlussqualitäten gefeilt. Dagegen sollte gegen die beste Offensive der 3. Liga bestenfalls auch hinten die Null stehen.

"In Kiel wurde immer gesagt, wir spielen spektakulär, gleichzeitig wurde uns aber auch vorgeworfen, dass wir nicht gut verteidigen. Am liebsten gewinne ich, und dann auch zu null. Denn du willst ja auch einen glücklichen Torwart haben", so der Trainer.

Keeper Stefan Drljaca (23) kehrt zunächst einmal mit Vorfreude an seine alte Wirkungsstätte zurück und ist sicherlich nicht traurig, dass Elversbergs Luca Schnellbacher (28) aufgrund eines Außenbandrisses ausfallen wird. Denn der ist für zwölf der 58 SVE-Tore direkt verantwortlich. "Die haben so viele Spieler in ihren Reihen, die Tore machen können", hält Anfang aber dagegen.

Die Arbeit seines Gegenübers Horst Steffen (53) stehe für Dynamos Coach sinnbildlich dafür, "dass du erfolgreich sein kannst, wenn du wo langfristig arbeiten darfst."

Nur eben nicht am Sonntag ab 13 Uhr. Denn Anfang ist sich sicher: "Unabhängig vom Ergebnis, werden wir ein ordentliches Spiel machen. Natürlich wollen wir auch was mitnehmen."