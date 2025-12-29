Der Name ist Programm! So startet Dynamo ins neue Jahr

Dynamo Dresden reist für das Winter-Trainingslager wieder ins türkische Lara. Dort soll die Grundlage für den Klassenerhalt geschaffen werden.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Noch ist Erholung angesagt, doch in einer Woche stehen die Männer von Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42) bereits wieder in Antalya auf dem Trainingsplatz und bereiten sich auf den Rückrundenstart am 17. Januar daheim gegen Fürth vor. Der Name des Trainingscenters im Touristenort Lara könnte dabei Programm werden und nicht besser passen: Never Give Up.

Gleicher Ort, anderes Hotel: Wie schon vor einem Jahr geht es für Dynamo Dresden ins Trainingslager ins türkische Lara. © Lutz Hentschel Die Aufholjagd von Platz 18 aus soll im Januar beginnen. Den Trainingsauftakt vollziehen die Profis noch am Freitag in heimischen Gefilden, ehe es für neun Tage ans Mittelmeer geht. Der Charterflieger mit den Fußballern, heimischen Medienleuten und Fans startet am Samstag von Dresden aus in Richtung Sonne. Dynamo wohnt diesmal im Fame Residence Lara & Spa, trainiert wie im Vorjahr im Never-Give-Up-Footballcenter. Dort wurde die erfolgreiche Basis für den Aufstieg geschaffen, jetzt soll es der Klassenerhalt werden. Apropos Sonne: Die gab es im Vorjahr vor Ort reichlich, mit stets angenehmen Temperaturen von 20 Grad und mehr. Ganz so soll es dieses Jahr nicht werden, es sind täglich immer wieder Schauer angesagt.

Zweiter Testspielgegner von Dynamo Dresden noch offen

2025 testete Dynamo Dresden in Lara gegen Rot-Weiss Essen. Ein Jahr später geht es gegen den FC Aarau, ein weiterer Testspielgegner soll folgen. © Lutz Hentschel Doch auch wenn die Spieler derzeit noch in der ganzen Republik verstreut bei ihren Familien sind, ganz ohne Training geht es nicht ab. Der Trainer will seine Jungs mit einem gewissen Fitnesslevel begrüßen. "Die Übergangspläne sind verteilt, die Pulsuhren ausgegeben", sagt Stamm. Anhand der Uhren lässt sich erkennen, ob sich alle an die Pläne gehalten haben - oder auch nicht. In der Türkei geht es dann an den Feinschliff. Bisher ist ein Testspiel ausgemacht. Auf der Anlage des Nirvana Cosmopolitan Hotels trifft Dynamo am Dienstag, 6. Januar, um 16 Uhr (14 Uhr deutscher Zeit) auf den Schweizer Zweitligisten FC Aarau. Ein zweites Testspiel ist in Planung. Dynamo Dresden Tochter schreit Trainer an, er hält sich zurück: Dresdner Star-DJ ist begeisterter Dynamo-Fan Genügend Gegner gibt es in Antalya. Zum Beispiel sind die Drittligisten Verl, Ulm, Aachen, Mannheim und 1860 München zur selben Zeit in der Region um Antalya.